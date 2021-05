“Sei una dea” Paola Barale più luccicante che mai – FOTO

Paola Barale sfoggia un outfit da prima serata, la showgirl è più agguerrita che mai. I fans sono pazzi di lei.

Paola Barale è uno di quei personaggi televisivi che colpisce sempre, in qualsiasi show che la vede protagonista lascia il segno. Molto amata dai telespettatori sin dalle sue origini, la Barale è un vulcano di idee, energia e quella schiettezza che non guasta mai. Ultimamente la stiamo potendo ammirare in Name that Tune (Indovina la Canzone), il quiz di TV8 condotto da uno straordinario Enrico Papi.

Un appuntamento quello del mercoledì sera atteso dai numerosi telespettatori. Il quiz – che in parte eredita alcuni frammenti di Sarabanda – programma cult condotto dallo stesso Papi – come il famigerato 7×30, sta arrivando alla fase finale, prevista proprio per stasera e chi sarà la protagonista di una delle due squadre finaliste? Proprio lei, la mitica Paola Barale che ha postato di recente una foto in cui appare più luccicante che mai, qualcuno la paragona persino ad una dea.

Paola Barale, outfit luccicante: che bomba

