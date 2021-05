E’ primavera inoltrata e con i primi caldi gli ormoni impazziscono. I protagonisti di questa folle storia sono un ragazzo e una ragazza che si sono dati al sex on the beach.

Il tramonto, le onde del mare, una spiaggia quasi deserta e scatta la scintilla.

Siamo in primavera inoltrata, gli ormoni iniziano a risvegliarsi e l’amore tra ragazzi sboccia con uno schiocco di dita.

La storia che vi raccontiamo ha dell’incredibile, due ragazzi incuranti dei passanti si sono lasciati trasportare dalla passione ed hanno dato libero sfogo ai propri istinti.

Travolti da una folle passione fanno sesso in spiaggia tra i passanti increduli

I protagonisti di quest’esilarante storia sono una coppia di fidanzati che in preda agli impulsi sessuali non hanno saputo trattenersi ed hanno dato sfogo ai loro istinti.

Il sex on the beach è avvenuto a Jesolo, lunedì sera poco prima delle 20.00, la coppia di fidanzati è stata travolta da un’incontenibile passione ed hanno iniziato a fare sesso sul tratto di lungomare antistante a piazza Mazzini.

I ragazzi poco più che ventenni senza pudore si sono adagiati sulla battigia, non molto lontani dai picchetti degli ombrelloni ed hanno iniziato a fare sesso come se nulla fosse.

Così come riporta il Gazzettino, la spiaggia era semi deserta e i pochi bagnati rimasti hanno applaudito alle effusioni amorose.

Non è la prima volta che due persone, soprattutto giovani, si lasciano andare alla passione carnale in spiaggia. Un posto sicuramente romantico per stare insieme che però ha destato non poco stupore dal momento che il viale adiacente al lungomare è frequentato da bambini e famiglie intenti a passeggiare e a godersi le prime giornate della bella stagione.