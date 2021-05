Si chiama Leo ed è figlio di un bellissimo attore, lo riconoscete? – FOTO

Leo, il bellissimo ventenne è figlio di uno degli attori più affascinanti del cinema italiano, a sua volta figlio d’arte.

Si chiama Leo, classe 1998 ed è figlio di Alessandro Gassman e Sabrina Knaflitz, entrambi attori. Leo ha le idee ben chiare su cosa voglia fare da grande, infatti non ha seguito le orme dei genitori ma si sta affermando pian piano in quella che è la sua passione: il mondo della musica.

Ammetto che il figlio d’arte di oggi non è così difficile da individuare in quanto ha partecipato al Festival di Sanremo 2020, vincendo nella categoria delle Nuove Proposte col brano Vai bene così. Moro, capelli ricci e indomabili, sguardo accattivante…insomma, Leo ha davvero ereditato dal padre e dal nonno – Vittorio Gassman – sicuramente il fascino.

Non a caso, è molto seguito sui social dove sfoggia la sua bellezza in diversi momenti della giornata, da foto spontanee a quelle che sembrano più da shooting. Le fans sono pazze di lui.

Leo, da X Factor a Sanremo

Leo ha iniziato da piccolo a suonare i primi strumenti e studiando al conservatorio, poi l’amore per il canto ha preso il sopravvento. Un obiettivo che il cantante ha portato avanti per tanto tempo. Ha partecipato – appena ventenne – nel 2018 ad X Factor. Esperienza formativa ma che non gli ha permesso di arrivare alla finale in quanto eliminato prima.

La consacrazione la ottiene due anni dopo vincendo l’apposita categoria al Festival della canzone italiana. Il giovane vanta anche un’esperienza come doppiatore: nel 2020 presta la voce a Guy Crood, personaggio del film I Croods 2 – Una nuova era.

Bellezza, professionalità e dedizione al proprio lavoro…Leo ha tutte le carte per portare avanti un’illustre carriera.