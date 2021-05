E’ di una bellezza statuaria adagiata sulla cattedra questa mattina l’attrice Serena Autieri: i cuori ardono solo per lei.

Qualche meravigliosa lentiggine ed uno modo di fare, di parlare, di essere magnetico. E’ quello di Serena Autieri. Affermata interprete di pellicole sul grande e piccolo schermo italiano, l’attrice partenopea classe 1976 e nata sotto il segno dell’Ariete, ha incorniciato lo scorso 5 maggio l’esordio di un nuovo progetto, dal titolo “Buongiorno, Mamma“. Ed ora si appresta a riconfermare in successo attraverso una bellissima istantanea sul suo profilo Instagram.

Un’immagine “raggiante”, d’incontenibile trasporto, in cui Serena si mostra svelando a tutti gli spettatori la sua arma vincente. Il segreto “sta tutto qui“…

Serena Autieri “statuaria”: infiamma i cuori come una “grande artista”

“Ogni sguardo può nascondere grandi fardelli e dolori da affrontare e risolvere con determinazione 💪“, è questo ciò che si nasconde dietro la presenza scenica ed umana dell’attrice, oltre al suo “fascino incontenibile“, e non tarda a rivelarlo nella sua didascalia. Si dimostra perciò tenace ed attenta, Serena, come con molta probabilità sarà anche il suo personaggio. E’ senza ogni dubbio “una grande artista“.



“Vi aspetto questa sera su Canale 5 per la quarta puntata di Buongiorno, Mamma 💖“, continuerà poi Serena, riconfermando l’appuntamento. Dunque, mentre c’è chi fra i commenti è in cocente e palesassimo attesa di scoprire come si evolveranno le vicenda dei personaggi che ruotano attorno, ed al di dentro, della nuova serie televisiva su Canale 5, che andrà in onda anche questa sera.

Ci sarà anche colei che non baderà a rivolgerle i suoi più nobili complimenti. Scriverà in tal modo una sua fan: “Serena sei di una semplicità e normalità pazzesca che ti rende una meravigliosa bellezza dello spettacolo italiano e commentare la tua normalità e molto bello 😍“.