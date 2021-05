Le pagelle e il tabellino del turno infrasettimanale di campionato di Serie A tra Torino-Milan, appena terminata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Serie A 2020/2021: calendario, risultati e classifica aggiornati

Goleada del Milan che stende il Torino con 7 gol in trasferta.

Al 19′ il vantaggio rossonero con Brahim Diaz lavora un pallone in trequarti e serve al limite Theo Hernandez che controlla, aspetta si crei un varco tra Singo e Bremer e lascia partire un fendente mancino che si infila sul palo lontano.

Al 25′ è calcio di rigore per il Milan con Castillejo atterrato da Lyanco al limite dell’area di porta, nessun dubbio per Guida. Si presenta dal dischetto di nuovo Kessie, sceglie lo stesso angolo di domenica con la Juve ma stavolta alza la conclusione e spiazza Sirigu.

Al 50′ è ancora Milan: Meite recupera un pallone al limite dell’area e lo serve per il solissimo Brahim Diaz che, dall’altezza del dischetto, apre il piatto sinistro e, come una sorta di rigore in movimento, spiazza ancora una volta il portiere granata.

Dopo 12′ su ripartenza rossonera Theo Hernandez chiede ed ottiene il triangolo da Rebic e, davanti a Sirigu, lo scavalca con un tocco sotto di sinistro.

Al 67′ Calhanoglu va da Krunic che vede Rebic defilato e lo serve, il croato non si lascia intimorire e di prima intenzione fulmina il numero uno avversario.

Al 72′ su contropiede rossonero Leao arriva davanti a Sirigu e serve il solissimo Rebic che insacca a porta vuota.

Dopo soli 7′ arriva il definiivo 7-0: lancio lungo di Dalot, sponda di Kjaer per Rebic che di ginocchio, da due passi, firma la sua tripletta.

Torino-Milan: tabellino e pagelle

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Juventus-Milan, il “diavolo” travolge i bianconeri. Ora Pirlo è a rischio

RETI: 19′ e 62′ Theo Hernandez (M), 26′ rig. Kessie (M), 50′ Brahim Diaz (M), 67′ e 72′, 79′ Rebic (M).

TORINO (3-5-2): Sirigu 5.5; Bremer 3, Lyanco 3, Buongiorno 3.5; Singo 3.5, Linetty 5 (dal 56′ Rincon 5), Mandragora 4, Baselli 5.5 (dal 56′ Verdi 4), R. Rodriguez 5 (dal 56′ Ansaldi 5); Bonazzoli 4.5, Zaza 5. All. Davide Nicola

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma 6.5; Calabria 6.5, Kjaer 6.5, Tomori 6.5, Theo Hernandez 8 (dal 70′ Dalot 6.5); Bennacer 6.5 (dal 46′ Meite 6.5), Kessie 8; Castillejo 6.5, Brahim Diaz 7.5 (dal 63′ Krunic 7), Calhanoglu 6.5 (dal 70′ Rafael Leao 6.5); Rebic 9. All. Stefano Pioli.

ARBITRO: Marco Guida di Torre Annunziata.

AMMONITI: Bennacer (M), Baselli (T).

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Nella prossima gara il Milan giocherà contro il Cagliari, in casa, domenica 16 maggio alle 20:45 mentre il Torino sarà ospite dello Spezia sabato 15 maggio alle 15:00.