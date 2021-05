Un Posto al Sole anticipazioni 13 maggio: Franco nei guai. Boschi sta cercando ancora di capire cosa possa aver spinto qualcuno nei Cantieri a compiere un gesto così estremo

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d i v i s o d a U n P o s t o A l S o l e R a i (@unpostoalsolerai3)

La piccola Bianca è tornata da Berlino di cattivo umore e sta sfogando la sua frustrazione sulla cuginetta Irene, con cui litiga continuamente e che tratta male. Giulia, nel suo ruolo di nonna, decide di indagare e capire cosa sta succedendo alla sua nipotina in questo periodo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Patrizio Rispo ripercorre la carriera: ”Io, Raffaele e il sogno nel cassetto”

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Visualizza questo post su Instagram Un post con d i vi so da Un Posto Al So le Rai (@unpostoalsolerai3)

L’affare della vendita dei Cantieri è saltato e questo ha complicato le vite di Roberto e Pietro, e quest’ultimo si ritrova costretto ad affrontare il suo socio misterioso e anche Biagio. Per cercare di arrivare in fondo alla questione, Franco rischia di mettersi nei guai mentre prova ad indagare su quello che è successo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> 10 domande a Marina Tagliaferri: Giulia Poggi di Un Posto al Sole si racconta

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram U n po s t c o n d i v i s o d a U n P o s t o A l S o l e R a i (@unpostoalsolerai3)

Michele è sempre più riluttante di fare il corso online, intanto Silvia è davvero triste per come stanno andando le cose tra di loro e il corteggiamento che sta avendo al Vulcano non la sta aiutando. Affranta per questa situazione, deciderà di confidarsi con la sua amica Ornella.