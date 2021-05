La tragedia è avvenuta nelle prime ore del pomeriggio di giovedì 13 maggio. Ancora sconosciute le dinamiche dell’incidente.

Brutta notizia per gli appassionati del sentiero GR34, nella regione francese della Bretagna. Siamo a Crozon, comune di circa 8.000 abitanti situato nell’omonima penisola, nel dipartimento di Finistère. Meglio noto come “sentiero dei doganieri”, l’apice dei percorsi della Grande Randonnée è stato recentemente nominato dai media locali per riportare lo spiacevole evento di questo giovedì. Il 13 maggio un 65enne ha perso la vita, precipitando da una scogliera nelle prime ore del pomeriggio. I notiziari francesi precisano che la vittima stava camminando in una zona particolarmente ripida ed è caduta da un punto roccioso alto circa 30 metri.

Un sentiero a tratti davvero pericoloso

L’escursionista stava approfittando del bel tempo per percorrere il pittoresco sentiero costiero che si snoda sulla baia di Douarnenez. Il sentiero GR 34 si estende lungo ripide scogliere e profonde insenature, offrendo paesaggi paradisiaci decorati da eriche e aride brughiere. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del servizio di emergenza, allarmato intorno alle 14:30, l’uomo è stato dichiarato morto sul posto dal personale medico.

Ad annunciarlo è il comunicato ufficiale della sicurezza civile Dragon 29, i cui membri sono intervenuti a bordo dell’elisoccorso insieme a una quindicina di vigili del fuoco. L’incidente è avvenuto a circa un chilometro a nord del sito dell’Isola delle Vergini, il cui accesso è stato descritto dai notiziari “a tratti molto pericoloso.” Secondo quanto riportano i media locali, in generale il GR34 è caratterizzato da punti tecnici molto difficili e rischiosi. Inoltre, il suolo è sempre più degradato a causa del quotidiano afflusso di escursionisti.

Fonte Ouest France