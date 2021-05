Accadde oggi. Il 13 Maggio è il 133° giorno del calendario gregoriano. Mancano 232 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 13 Maggio è la Giornata Mondiale della Lentezza, per ricordarci di fermarci e prestare attenzione su noi stessi, sui nostri bisogni per capire che direzione stiamo prendendo nella nostra vita. E’ la giornata della Madonna di Fátima per celebrare le apparizioni mariane riconosciute ufficialmente dalla Chiesa cattolica avvenute nel 1917 a tre pastorelli nella cittadina portoghese di Fátima.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1717 – Nasce l’imperatrice Maria Teresa d’Austria

1787 – Il capitano Arthur Phillip parte dall’Inghilterra con undici navi piene di detenuti per fondare una colonia penale in Australia

1830 – L’Ecuador ottiene l’indipendenza

1848 – Prima esecuzione dell‘inno nazionale finlandese

1871 – Il parlamento del Regno d’Italia approva la Legge delle Guarentigie che regolava i rapporti tra Stato italiano e Santa Sede

1880 – Thomas Edison esegue il primo test di una ferrovia elettrica

1882 – Nasce il pittore, scultore, iniziatore del cubismo Georges Braque

1888 – Il Brasile abolisce la schiavitù

1909 – Parte da piazzale Loreto a Milano il primo Giro d’Italia

1917 – Tre pastorelli riferiscono di aver visto la Beata Vergine Maria vicino a Fátima, Portogallo

1932 – Nasce il regista e autore televisivo Gianni Boncompagni

1935 – Nasce l’imprenditore Luciano Benetton

1938 – Nasce il politico Giuliano Amato

1938 – Nasce il cantautore e produttore discografico Tony Renis

1939 – Nasce l’attore Harvey Keitel

1941 – Nasce il cantante Ritchie Valens

1950 – A Silverstone, in Inghilterra, avvio della prima gara di Formula 1 della storia; vincerà l’italiano Nino Farina

1950 – Nasce il cantautore Stevie Wonder

1958 – Nasce la Quinta Repubblica francese, con Pierre Pflimlin primo ministro e Charles de Gaulle presidente

1958 – Registrato il marchio Velcro

1961 – Muore l’attore Gary Cooper

1961 – Nasce la stella del basket Dennis Rodman

1978 – Entra in vigore la Legge Basaglia che abolisce i manicomi

1981 – Attentato contro Papa Giovanni Paolo II da parte di Mehmet Ali Ağca

1986 – Nasce l’attore Robert Pattinson

1988 – Muore il trombettista jazz Chet Baker

1993 – Nasce il calciatore belga Romelu Lukaku

1997 – Nasce il rapper Anastasio

1999 – Carlo Azeglio Ciampi diventa il decimo presidente della Repubblica Italiana

2004 – L’italiana Sonia Maino, vedova di Rajiv Gandhi, vince le elezioni in India come primo ministro del paese. Rinuncerà per le sue origini straniere

2019 – Muore l’attrice Doris Day