Alfredino – Una storia italiana. La miniserie dedicata al bimbo caduto nel pozzo

Alfredino – Una storia italiana. E’ diventata una miniserie la tragica vicenda incorsa al piccolo Alfredo Rampi, deceduto in seguito alla caduta in un pozzo nel 1981

Avrebbe compiuto 40 anni lo scorso 11 aprile Alfredo Rampi. I suoi sogni di bambino si sono bruscamente interrotti il 13 giugno 1981. Cadde, infatti, in un pozzo con una profondità di 60 metri, situato in una frazione di campagna vicino Frascati, in via di Vermicino.

Tre giorni di agonia dovuti ai soccorsi mal gestiti ebbero come esito finale la morte del piccolo di soli 6 anni. La vicenda scatenò un’attenzione enorme da parte dell’opinione pubblica, con dirette televisive della Rai durante le ultimissime e fatali ore del caso. L’unica conseguenza positiva fu che l’incidente portò alla fondazione del Dipartimento della protezione civile, struttura governativa per la gestione di situazioni di emergenza.

Il racconto della storia di Alfredino è diventata ora una miniserie.

Alfredino – Una storia italiana: un cast stellare

E’ stato diffuso ieri, 12 Maggio, il primo trailer della miniserie Alfredino – Una storia italiana, che racconta i fatti riguardanti l’incidente di Vermicino. L’opera è una produzione Sky Original, realizzata sotto la regia di Marco Pontecorvo. Il pubblico potrà vedere le due puntate che la compongono, segnando gli appuntamenti imperdibili nelle date del 21 e 28 giugno su Sky Cinema e in streaming su NOW TV.

Tante sono state le figure che hanno avuto un ruolo determinante nella triste vicenda che ha portato alla morte del piccolo Alfredo Rampi. A dare loro un volto, un cast stellare. La mamma del bambino, la coraggiosa signora Franca Rampi, sarà interpretata da Anna Foglietta. Insieme a lei vedremo: Francesco Acquaroli, nel ruolo del comandante dei Vigili del fuoco, Elveno Pastorelli. Nando Broglio, il vigile del fuoco che cercò d’incoraggiare e tenere compagnia ad Alfredino, è affidato a Vinicio Marchioni. Ferdinando Rampi, il padre del bambino, è Luca Angeletti.

E ancora, vedremo nel cast: Beniamino Marcone, Giacomo Ferrara, Valentina Romani, Daniele La Leggia, Riccardo De Filippis. Massimo Dapporto, invece, darà il volto all’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini.