Amici 20. Una delle coppie più amate in crisi: ombra sulla loro storia

Amici 20. Il popolare talent show ha fatto fiorire numerose coppie durante l’edizione attuale. La fiamma potrebbe essersi già spenta per due protagonisti amatissimi dal pubblico. Di chi si tratta?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Giovani talenti e giovani amori. Ebbene si, oltre allo show suggestivo dedicato ai performer che sognano una vita di successi nel mondo dello spettacolo, l’edizione attuale di Amici di Maria De Filippi ha visto nascere numerose coppie durante i mesi di preparazione degli artisti in gara.

Non hanno resistito alla prova del tempo Aka7even e Martina, nè Alessandro ed Enula. Desta particolare interesse la storia nata tra Sangiovanni e Giulia Stabile, entrambi finalisti che si sfideranno il prossimo sabato, 15 maggio, alla conquista del titolo di vincitore per l’anno 2021.

Altri due concorrenti sono stati trafitti dalla freccia di Cupido, tuttavia alcuni ritengono che siano in una fase traballante. Di chi si tratta?

Amici 20: cosa accade tra Deddy e Rosa? Dubbi sulla loro storia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Deddy (@sonodeddy)

Un’altra coppia molto amata di Amici 20 è sicuramente quella formata da Deddy e Rosa Di Grazia. Tuttavia, in molti hanno iniziato a sospettare che tra i giovanissimi interpreti ci sia qualcosa che non vada. Non è mai stata ufficializzata la loro rottura definitiva ma alcuni indizi sembrano indicare quella via.

Rosa ha iniziato a riferirsi sempre meno al suo boyfriend sui suoi canali social. Durante il daytime di ieri, 12 Maggio, a Deddy è stato proposto un video che ripercorre gli attimi più importanti vissuti durante la sua esperienza nel programma; in nessuna immagine appariva Rosa. La produzione ha forse voluto evitargli un dispiacere?

I due hanno affrontato un momento particolarmente carico di emozioni: la ballerina Rosa Di Grazia ha dovuto lasciare il programma trovandosi in ballottaggio proprio contro Deddy che, com’è noto, è risultato vincitore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐫𝐨𝐬𝐚 𝐝𝐢 𝐠𝐫𝐚𝐳𝐢𝐚🌹 (@rosamyteddy)

Inoltre, alla domanda posta al cantante da Maria De Filippi su quali fossero i momenti più importanti ad Amici, Deddy non ha mai nominato Rosa.