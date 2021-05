“Amore mio”, Totti e gli auguri speciali per sua figlia, FOTO commovente

Francesco Totti non ha perso tempo ed ha già pubblicato una foto speciale in occasione del compleanno di sua figlia Chanel

Oggi per la famiglia Totti è un giorno speciale: è il compleanno di Chanel, la secondogenita che compie quattordici anni. Per l’occasione papà Francesco ha postato una foto insieme a sua figlia e alcune stories su Instagram. L’ex calciatore è molto legato ai suoi bambini, due dei quali sono diventati ormai grandi.

Il suo desiderio più grande sarebbe quello di allargare la famiglia, riuscirà a realizzarlo? Anche Ilary sembra essere dello stesso parere.

Totti: la FOTO commovente per sua figlia

Inizialmente Francesco Totti non era molto attivo sui social, ora invece sono diventati la sua priorità. Infatti in ogni occasione non mancano foto e video dedicati a qualcuno. Qualche giorno fa ha dedicato un post a sua moglie Ilary per i suoi quant’anni e oggi Instagram stories e foto per la sua piccola Chanel.

La secondogenita oggi spegne quattordici candeline ed è pronta a festeggiare insieme alla sua famiglia. Sul profilo del papà spunta una foto commovente: “Auguri amore mio, ti auguro tutto ciò che desideri”. Chanel bacia il capitano e il web impazzisce.

E poi ancora le stories con altri scatti e video dove ci sono anche i fratelli, Isabel e Cristian. La famiglia Totti è una delle più seguite e i fan supportano e sostengono Ilary e Francesco in ogni situazione.

Per il momento la mamma non ha ancora pubblicato nessuna foto e dedica per la figlia. Ha altro a cui pensare, è arrivato un amico per Donna Paola.