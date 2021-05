Andrea Damante vicino al matrimonio: spuntano alcuni indizi sui social

Andrea Damante starebbe per sposare Elisa Visari? Sui social ci sono alcuni dettagli che rimandano ad un matrimonio, ecco quali sono

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da D A M A (@andreadamante)

Andrea Damante dopo tanto tempo torna al centro del gossip e questa volta per un evento magico. Dopo la rottura definitiva con l’influencer Giulia De lellis, conosciuta nello studio di Uomini e donne, sembra aver trovato l’amore vero. Si chiama Elisa Visari e i due stanno insieme da qualche mese.

Ieri il dj è stato ospite del programma Il punto Z di Tommaso Zorzi e dopo aver parlato del suo passato ha fatto riferimento anche al suo presente rivelando di essere tanto innamorato e di non aver mai provato un sentimento così forte. E poi ha aggiunto:

“Sogno una famiglia con Elisa e io ho sangue siciliano e voglio diventare papà. Non vedo l’ora ma faremo le cose per bene. E sogno anche il matrimonio, ma c’è tempo!”.

Andrea Damante: due indizi sul matrimonio

Non solo Andrea Damante ha dichiarato di volersi sposare e fare una famiglia ma sui social sono spuntati dei dettagli che rimanderebbero ad un possibile matrimonio. Il Dj e l’attrice sono volati in Sicilia e precisamente a Casale Bosco, una location specializzata in servizi per cerimonie. A quanto pare infatti non è un ristorante dove poter andare a pranzo o a cena.

Inoltre la mamma di Damante è proprietaria di un b&b ad Agrigento, dove si trova il posto meraviglioso. Sicuramente la signora avrà dato qualche consiglio sul menù e particolari per eventuali nozze.

Nessuna conferma da parte dei due ragazzi, ma le stories su Instagram parlando chiaro: c’è aria di nozze. A quando il matrimonio?