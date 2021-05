Antonino Spinalbese rompe il silenzio: “la mia storia con Belen…”

Antonino Spinalbese rompe il silenzio e per la prima volta fornisce la sua versione dei fatti circa la storia con la compagna, Belen Rodriguez.

Giovane, bella e piena di amore…così si presenta da quasi un anno la coppia formata dalla modella e showgirl argentina Belen Rodriguez e dall’ex hair-stylist Antonino Spinalbese. Il giovane non ha mai fatto delle rivelazioni circa la sua storia d’amore ma di recente ha rilasciato un’intervista nella quale racconta la storia con la bellissima latina.

Un rapporto che procede benissimo – ammette – e che si sta arricchendo sempre più di tutti gli elementi utili per rendere la storia sempre più forte. Antonino prova una profonda stima verso la compagna, è lei la donna che lo sta aiutando a credere in sé stesso e portare avanti quelle che sono le sue passioni, quali la fotografia. In effetti, sono tanti gli scatti realizzati e pubblicati sul suo profilo Instagram che vedono Belen come la sua musa ispiratrice.

Ma diciamolo, fotografare Belen è facile, il risultato è sempre incantevole!

Antinino Spinalbese, la FOTO di Belen senza veli dentro la vasca

