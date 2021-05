Baby K è tornata. Quest’estate si balla al ritmo di Pa Ti – VIDEO

Baby K è pronta a imperversare nelle radio italiane durante quest’estate 2021. E’ uscito il suo ultimo singolo Pa Ti. Ed è subito tormentone: pronti a ballare?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Baby K (@babykmusic)

L’Italia ha voglia di leggerezza, di ballare, di lasciarsi alle spalle il periodo terribile segnato dalla crisi sanitaria ed economica che ci attanaglia ormai da più di un anno. L’estate 2020 è totalmente da dimenticare, quella del 2021 è alle porte e ci si augura sia segnata da migliori prospettive.

Un’unica certezza, però, non ci abbandona mai: non mancherà anche quest’anno il tormentone che accompagnerà i mesi calienti della stagione che sta per arrivare. Puntuale, bellissima, energica e con una nuova dose di ritmo e voglia di farci ballare, è arrivata la cantante Baby K. Ha sfornato il suo ultimo singolo dal titolo Pa Ti. Il video, rilasciato su YouTube da meno di 24 ore, ha già migliaia di visualizzazioni. In poco tempo non sentiremo altro che lei in radio.

Siete pronti? Che l’estate 2021 abbia inizio!

POTREBBE INTERESSARTI >>>Ballando con le Stelle, il duro attacco che mette paura: “Questa non è violenza?”

Baby K è la regina dell’estate. Il suo ultimo singolo è già un successo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Baby K (@babykmusic)

NON PERDERTI ANCHE>>>Arisa l’annuncio definitivo, questa volta si è interrotto tutto, il motivo

Il nuovo singolo di Baby K, Pa Ti, è stato realizzato in collaborazione con il cantante spagnolo Omar Montes. Il suggestivo video clip della canzone li vede entrambi ballare in spiagge paradisiache della Sardegna.

La canzone è stata distribuita da Columbia Records/Sony Music Italy e prodotta da Congorock. Le sonorità intrecciano più stili: pop, rap e reggaeton. Il testo s’incentra sul dialogo di due ipotetici amanti che s’interrogano vicendevolmente sulla veridicità dei reciproci sentimenti.

GUARDA QUI>>>Gianni Morandi, le clamorose novità sulla sua mano: come sta ora

Baby K, pseudonimo di Claudia Judith Nahum, classe 1983, è la sola artista italiana a essersi aggiudicata un disco di diamante dalla FIMI grazie al singolo Roma-Bangkok, cantato insieme alla collega Giusi Ferreri. Ha superato un miliardo di visualizzazioni sulla piattaforma online YouTube.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Baby K (@babykmusic)

L’interprete ha portato all’attenzione del pubblico numerosi singoli di successo. Oltre all’ultimo già citato, ricordiamo anche Da zero a cento, Playa, Come no, Voglio ballare con te e, nel giugno 2020, Non mi basta più (in collaborazione con la super influencer Chiara Ferragni).