Ballando con le Stelle, clamorosa novità per la giuria: si aggiunge un celebre nome – FOTO

Ballando con le Stelle, clamorosa novità per la nuova edizione del talent show, il nome di un nuovo autorevole giurato scatena il web: inaspettato

L’attesa per la sedicesima edizione di uno dei talent show della televisione più seguiti di sempre si fa crescente, si tratta di Ballando con le Stelle e del suo irresistibile cast.

La bravura dei ballerini e coreografi, l’indiscussa eleganza di Milly Carlucci e le scoppiettanti personalità sedute alla giuria, che conferiscono il tocco più accattivante alla visione, saranno di nuovo in onda nel prossimo autunno.

Ma ci sono delle novità in serbo per questo gioiello del palinsesto Rai, che stanno scatenando il web in queste ultime ore. Una in particolare ha sollevato incredulità per l’inaspettato nome che prenderebbe parte al cast del programma

Ballando con le Stelle: la clamorosa novità

Alcune indiscrezioni hanno fatto emergere un nuovo famoso nome che potrebbe ricoprire il ruolo di giudice nel seguitissimo talent.

Formata da Fabio Canino, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, la giuria di Ballando con le Stelle è già sufficientemente costituita da fortissime e vivaci personalità, che formano un team di discussione molto acceso.

Nonostante ciò, il possibile futuro componente conferisce ulteriore intrigo, nonchè una nota di inconfondibile simpatia. Si tratta di uno dei personaggi più amati in tutta Italia, fuori classe che ha fatto sognare migliaia di tifosi di tutti i colori: Francesco Totti.

Milly Carlucci starebbe cercando di portare l’ex campione della Roma nel cast dello show, ma non è ancora stata confermata la sua inaspettata presenza.

Sarebbe una grande conquista per la conduttrice, ma non certo la prima di una lunga serie. Sono molti i prestigiosi nomi dello sport e dello spettacolo che, come concorrenti, hanno calcato il palco del noto programma.