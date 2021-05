Ballando con le Stelle incassa un colpo che nessuno avrebbe immaginato e la Rai trema, l’ex concorrente al vetriolo

Ballando con le Stelle è uno dei programmi di punta di Rai 1. Una certezza per la rete ammiraglia della tv di stato che nonostante la longevità continua a piacere e a incassare successi.

Di sicuro lo ritroveremo nella nuova stagione televisiva che partirà a settembre e pare che la padrona di casa, Milly Carlucci sia già a lavoro per confezionare una nuova squadra di vip da schierare con altrettanti ballerini professionisti per dare vita ad una gara, come sempre, avvincente.

Si è parlato molto della giuria e di possibili cambiamenti ma proprio la Carlucci è intervenuta sull’argomento per dire che il gruppo dei giurati è perfetto così com’è e non si tocca. Ora però arriva per il programma di Rai 1 una bella batosta. Un’accusa pesante che mette paura e fa tremare. Arriva direttamente dalla voce di un ex concorrente, una donna molto in vista.

Ballando con le Stelle, la Rai trema: che stoccata

Duro colpo per Ballando con le Stelle. A tirare in ballo il programma di Rai 1 è direttamente Anna Oxa, la cantante che da un po’ di tempo non vediamo e sentiamo. Ora però ha deciso di parlare e vuotare il sacco in una lunga intervista a Il Corriere della Sera.

Parte in quinta la Oxa senza peli sulla lingua. “Da anni non sono in tv, eppure ho un pubblico enorme e sono sui giornali anche se non parlo”. Parte da subito la polemica della cantante contro il mondo della televisione, ed in particolare contro la Rai e di Ballando con le Stelle. Si riferisce proprio al programma di ballo la Oxa: “Da quando nel 2013 mi sono fatta male a Ballando, la Rai mi ha chiuso le porte, questa non è violenza?” chiede scagliandosi contro i vertici che non l’hanno più voluta.

La Oxa spiega di essere stata sempre nel pieno delle critiche in tantissime occasioni, anche quando nel 2006 ha partecipato a Sanremo, oppure quando la definiscono troppo sensuale tanto da essere peccaminosa. Ma lei si difende e spiega che non si è mai vista tale e non ha mai “avvertito volgarità” ecco che le accuse stanno negli occhi di chi guarda. Senza poi contare la sua partecipazione al programma della Carlucci che l’ha portata in un vortice di accuse.

Oggi la cantante di “Senza pietà” vive in Svizzera, si è ritirata nella natura godendosi tutta la bellezza autentica che regalano alcuni posti. “Stare nel flusso della natura è essenziale – ha concluso – per stare nel processo creativo”.