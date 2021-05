Belen e Stefano De Martino, la verità inattesa sull’addio

Belen e Stefano De Martino sono ormai lontani ma tutti continuano a chiedersi perché è finita. Chiarisce tutto il ballerino

Belen e Stefano De Martino sono stati una delle coppie più seguite e chiacchierate dello showbiz. Insieme hanno fatto sognare, soffrire e salire la curiosità. Ora i due sono più che lontani: lui concentrato a capofitto nel lavoro, lei proiettata ormai a diventare mamma bis.

Belen è felice accanto al suo nuovo compagno, il giovane hair stylist Antonio Spinalbese da cui aspetta la sua secondogenita, Luna Marie. Verso di lui, da quando la showgirl argentina ha deciso di parlare, ha speso sempre parole bellissime, precisando che nonostante la sua giovane età è un uomo maturo. Insomma pronto a fare il padre e a sostenerla.

Stefano dal canto suo sembra essere single, nonostante tutti i flirt che gli sono stati attribuiti in questi mesi. Solo in ultimo quello con l’ex alunna di Amici, di cui lui è giudice del serale, Martina Miliddi e poi Andrea Delogu. Il settimanale Chi lo ha immortalato da solo in barca. Chiuso Amici, l’ex ballerino che ora si è dato alla conduzione, in estate sarà in giro per l’Italia con lo spettacolo teatrale insieme ai suoi due amici: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Barbara D’Urso, rivelazioni importanti sulla nuova fiamma:” Bello, alto e biondo”

Belen e Stefano De Martino, la rivelazione del ballerino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Amore mio”, Totti e gli auguri speciali per sua figlia, FOTO commovente

C’è una cosa però che su Belen e Stefano De Martino tutti si chiedono. Qual è il vero motivo che li ha portati a lasciarsi. Voci se ne sono rincorse tante, dai problemi di famiglia con rapporti non idilliaci con i rispettivi suoceri, ai tradimenti che sono circolati sui giornali di gossip tirando in ballo anche nomi come Alessia Marcuzzi, fino alle incompatibilità caratteriali.

Né l’uno né l’altro hanno mai detto nulla a riguardo, ma le parole di Stefano rilasciante in una intervista a Chi fanno capire che forse è semplicemente finito l’amore tra lui e Belen.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Paolo Brosio, è finita con la fidanzata Maria Laura De Vitis. I dettagli dell’addio

Stefano ha spiegato, infatti, che le storie d’amore nascono e finiscono e quando si chiude una relazione non si deve per forza pensare al negativo. Difficile per lui che un rapporto possa essere eterno e durare nel tempo, soprattutto oggi che si vive sempre più di corsa e di frenesia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

“La cosa straordinaria sarebbe rimanere insieme” ammette, spiegando che in ogni caso per lui il matrimonio con Belen è e rimarrà una cosa bella, così importante che ne resterà traccia per sempre tramite le orme di loro figlio Santiago.