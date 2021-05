“Capolavoro assoluto” la bellezza di Serena Autieri infiamma il web – FOTO

L’ultimo scatto di Serena Autieri è un “capolavoro assoluto di bellezza”: fra le righe è nascosta anche una saliente novità.

Sorprende ancora una volta i suoi ammiratori nella giornata di oggi il fascino della poliedrica attrice protagonista della nuova fiction “Buongiorno, Mamma“. Le novità per la meravigliosa Serena Autieri non accennano a fermarsi. Ed è con il suo ultimo scatto che l’interprete dall’inimitabile “sorriso luminoso” suole dimostrare di voler mantenere ancor più viva la soglia dell’attenzione su di sé.

In vista di un suo sempre più imminente progetto, e della sua partecipazione al programma di prima serata “Top Dieci” condotto dal fiorentino doc, Carlo Conti, nella serata di domani, 14 maggio, Serena pubblica sulla sua pagina Instagram un’istantanea da togliere il fiato…

Serena Autieri mozzafiato: infiamma con la sua bellezza raggiante e preziosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Autieri (@serena_autieri)

“Oops!! Novità in arrivo… 💥“, esordisce così nella didascalia l’amatissima mamma Mediaset, dopo la messa in onda con successo della sua quarta puntata. Invita in tal modo i suoi fan a scatenarsi, cercando di tentare la fortuna ed indovinare infine di cosa si tratti l’anteprima svelata da Serena.

Mentre il suo ritratto dall’espressione sorpresa e dall’infinita bellezza è colmato in brevissimo tempo da una lunga lista di apprezzamenti. Ad incrociare repentinamente le dita in maniera sognante sarà poi un suo fan: “Aspettiamo qualche novità magari un duetto con il maestro Nino D’Angelo😍“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Autieri (@serena_autieri)

Dunque, nonostante non si sappia ancora nello specifico quale sia la tanto acclamata novità per l’attrice. Una certezza sembrerebbe restare ad ogni modo indiscussa: “Sei in formissima, il tuo sorriso è raggiante, sempre 💋“, concluderà così fra i commenti al suo ultimo post un utente a quanto pare particolarmente rapito dal fascino partenopeo e luminoso dell’attrice.