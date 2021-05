Carlo Conti: arriva la conferma, cosa ha deciso la Rai. Fan spiazzati

Carlo Conti torna in televisione con un nuovo progetto. La Rai non può fare a meno di un conduttore come lui, ecco di cosa si tratta

E’ ufficiale anche quest’anno Carlo Conti farà compagnia al pubblico italiano durante l’estate. La Rai ha deciso di confermare la sua conduzione per il prossimo progetto e il presentatore sarà quindi il protagonista dell’edizione 2021.

E’ stato confermato lo spettacolo Con il cuore nel nome di Francesco, in diretta dalla basilica di Assisi. Le novità non mancheranno e il conduttore toscano è pronto a vivere questa grande esperienza.

GUARDA QUI>>>Gianni Morandi, le clamorose novità sulla sua mano: come sta ora

Carlo Conti: il conduttore del 2021

POTREBBE INTERESSARTI >>>Accadde oggi, 13 Maggio. Data storica delle prime apparizioni mariane di Fatima – VIDEO

POTREBBE INTERESSARTI>>>“Non sei sola”, Rocío Morales si lascia andare ad una confessione privata. Bellissima – FOTO

Carlo Conti, dopo il successo di Top Dieci e prima della prossima edizione di Tale e quale show, si concede un’altra esperienza: lo spettacolo Con il cuore nel nome di Francesco.

Il concerto sarà in video in diretta da Assisi e si terrà martedì 8 giugno a partire dalle 21.30 circa sulla prima rete. Insieme al conduttore toscano quest’anno ci sarà Massimo Ranieri, grande icona della musica italiana. La scorsa edizione lo aveva affiancato Gianni Morandi che oggi è ancora infortunato dopo l’incidente in giardino.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Carlo Conti è stato anche alla guida del David di Donatello, l’evento che ha premiato il cinema italiano saranno presenti tutti i candidati delle varie categorie. Si è tenuto negli studi Rai ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e nel Teatro dell’Opera sempre della capitale. La serata si è rivelata un successo e anche per questa occasione il presentatore ha centrato il punto. La Rai conosce il suo potenziale e non ha nessuna intenzione di farselo scappare.