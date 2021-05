Un ritorno a dir poco inaspettato per la condutrice Caterina Balivo. La Rai la accoglie a braccia aperte con un nuovo programma.

Ad un anno di distanza dalla sua uscita dalle scene legata ad alcuni motivi familiari, la conduttrice Caterina Balivo è pronta più che mai a tornare alla carica. E non dimenticando perciò una lunga serie di novità al suo seguito.

Ad accoglierla dopo i lunghi mesi di assenza sul piccolo schermo, la presentatrice e modella nativa di Secondigliano, sarà l’emittente Rai. La quale pare abbia messo appunto un palinsesto ideato a pennello per essere guidato dall’amatissima conduttrice quarantunenne. Scopriamo in seguito tutti i dettagli a tal proposito.

Caterina Balivo, il clamoroso ritorno e la sorpresa di “mamma” Rai

Come aveva annunciato lei stessa, in vista della corposa pausa indetta a suo nome e al suo inatteso “arrivederci” verso la trasmissione di “Vieni da Me“, adesso Caterina rivendica le sue intenzioni. Confermando l’effettivo ritorno televisivo. La pandemia aveva messo in discussione alcuni equilibri della vita quotidiana della conduttrice, spingendola ad allontanarsi per un tempo indefinito ed a concentrare le sue energie sul panorama familiare.

Ora il tempo da trascorrere interamente assieme al suo compagno di vita, Guido Maria Brera e ad i suoi due bambini, Guido e Cora, pare sia volto, almeno per quel che riguarda la gioia improvvisa dei suoi ammiratori, al termine. Non può più aspettare per rimettersi al lavoro e dovrà agire con il giusto tempismo. Ed è proprio per tal motivo che la rubrica di Alberto Dandolo, da sempre fedelmente dedita al gossip e pubblicata sul noto settimanale di “Oggi”, ha prontamente diramato il nuovo scoop “balivese”.

Caterina Balivo sarà la protagonista di un nuovo show televisivo. Il quale andrà in onda prossimamente durante la prima serata. Per il momento il canale di riferimento non è ancora stato confermato dalla rete Rai. Ma fortunatamente sulla sua presenza stavolta si tratterebbe di un “sì” più che definitivo.