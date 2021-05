Cesare Cremonini e la serenata più bella nel posto più bello – VIDEO

Il cantante sta lavorando ad un nuovo progetto discografico e punta su Napoli, nell’ultimo post social la dedica più bella che ha emozionato tutti.

Bolognese doc classe 1980, Cesare Cremonini nonostante i tanti anni di carriera entusiasma ancora i suoi fan con canzoni spettacolari molto passate in radio. Solo pochi giorni fa è ricorso l’anniversario dell’uscita del suo album “Logico” nel 2015. Un ottimo traguardo per lui che non smette di sfornare sempre nuove idee e progetti.

Solo ieri l’artista aveva dato comunicazione sui social che era in viaggio verso Napoli per intraprendere un percorso personale che lo avrebbe portato ad un nuovo e prossimo progetto discografico. Le sue parole:

“Sono in viaggio verso la meravigliosa #Napoli. Spero di godere di tutta la sua bellezza. Che mi sia da musa e possa ispirare melodie e parole nuove. Vedi Napoli e poi…scrivi. Nascono canzoni. Punto lassù 💖🌍”

Cesare Cremonini emoziona i napoletani, la sua dedica cattura ed emoziona

