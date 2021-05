Auto finisce nel lago dopo un volo di diversi metri: morta una donna

Una donna, nel pomeriggio di ieri, è morta dopo essere precipitata con la sua auto nelle acque del lago di Como nel comune di San Siro.

Tragico incidente a San Siro (Como) nel pomeriggio di ieri. Una donna di 70 anni, dopo aver scaricato dei rifiuti presso la piattaforma ecologica, è finita con la sua auto nel lago di Como dopo aver sfondato il parapetto sbagliando una manovra. Sul posto sono arrivate le squadre di soccorso che dopo qualche ora hanno recuperato la vettura ed il corpo senza vita della donna. Sulla dinamica sono in corso le indagini dei carabinieri intervenuti insieme ai soccorritori.

Como, sbaglia manovra e finisce con l’auto nel lago: morta donna di 70 anni

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 12 maggio, una donna è morta in località Acquaseria a San Siro, piccolo comune in provincia di Como. La vittima è Marisa Garovo di 70 anni. Stando a quanto riporta la redazione de Il Corriere della Sera, la 70enne si era recata a bordo della sua Fiat Panda presso la piattaforma ecologica sulla statale Regina per scaricare dei rifiuti. Dopo aver depositato il materiale, la donna è risalita in auto, ma sbagliando una manovra, ha sfondato il parapetto ed è terminata nelle acque del lago di Como dopo un volo di oltre dieci metri.

In pochi minuti, sul luogo della tragedia sono arrivati i vigili del fuoco, i sommozzatori ed il personale medico del 118. Le ricerche si sono concluse qualche ora dopo con il recupero della vettura, finita a circa 50 metri di profondità, ed il corpo ormai senza vita della 70enne.

Oltre alle squadre di emergenza, impegnate nelle operazioni di recupero, sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Menaggio che hanno provveduto agli adempimenti del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e risalire alle cause che hanno fatto finire l’auto nel lago.