La splendida e bravissima cantante Cristina D’Avena ha condiviso una serie di foto su instagram in cui appare incredibile

Cristina D’Avena è apparsa uno schianto su instagram nelle suo foto recenti, mostra un decolleté mai visto prima. A stento sta dentro all’abito, sembra esplodere. Annuncia sotto la foto, la finale di Name that tune. In moltissimi hanno commentato facendo i complimenti alla cantante che appare bella e sensuale:“Stai benissimo con questo vestito”, “Ma quanto sei figa Cristina”, “Io ti farei vincere sempre”.

Cristina D’Avena a Name that tune è pazzesca

La fantastica Cristina D’Avena è stata protagonista insieme ad altre al programma musicale Name that tune. Si è esibita più di una volta ma forse la performance che è rimasta più impressa è stata quella come Lady Gaga. Ha ballato secondo i passi della cantante americana sulle note della famosa canzone Born this way, uno dei maggiori successi di Lady Gaga. Ha fatto passi sensuali la D’Avena con indosso un corpetto giallo pazzesco. E con tutti gli sforzi fatti per indovinare le canzoni e le performance startosferiche, le donne hanno vinto l’edizione di Name that tune.

La D’Avena ha ottenuto il successo come cantante dei cartoni animati, tutti ricordiamo le sue canzoni meravigliose che ti entravano in testa e ancora oggi non vogliono uscire. La colonna sonora de I puffi, Occhi di gatto e tante altre sigle che lei ha interpretato e che ancora oggi vogliamo sentire. Proprio perché nonostante il tempo che passa, amiamo ancora quelle canzoni, la D’Avena canta in radio le canzoni dei cartoni animati per la gioia di tutti. Si è aggiunta infatti nel cast dello show di Fernando Proce sia in tv che in radio, canale 167 dal lunedì al venerdi dalle 9 alle 12. Non è la prima volta in radio per la D’Avena che già qualche anno fa aveva condotto una trasmissione per ragazzi in radio e aveva anche una rubrica.

Per la D’Avena è stato un anno difficile come per tutti, specialmente per chi lavora nel mondo dello spettacolo. Lei è stato comunque fortunata a lavorare in radio e in tv anche se per poco. Per il futuro non sa cosa succederà, è tutto incerto al momento ma questa estate con la possibilità di organizzare eventi all’aperto qualcosa si farà.