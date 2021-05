Dayane Mello, beccata sul fatto: momenti di focosa passione con un imprenditore

Dayane Mello pizzicata su uno yacht con la nuova fiamma, effusioni e baci di fuoco, la passione è palpabile: ecco di chi si tratta

In seguito alla morte del fratello Lucas, avvenuta durante la permanenza al Grande Fratello Vip, Dayane Mello sta trascorrendo un periodo estremamente complicato.

Distante dalla sua famiglia e con il dolore della perdita non ancora elaborato, i momenti di sconforto sono durissimi. Per queste ragioni l’amica Soleil Sorgè, e persino la terapeuta della modella brasiliana, le hanno consigliata un viaggio per evadere dalla realtà.

In compagnia dell’influencer e altri amici, si è recata in Costiera Amalfitana per godersi una piccola vacanza. Ma si è rivelata più felice del previsto da quanto appurato negli scatti del settimanale Chi, che la vedono in dolce compagnia.

Dayane Mello, scoppia la passione con un imprenditore

Paparazzata dal settimanale Chi tra le braccia di un giovane e aitante ragazzo, Dayane Mello si è trovata costretta a confessare il flirt. Di natura sicuramente passionale a giudicare dalle immagini delle loro focose effusioni, si tratterebbe di una nascente frequentazione.

Il nome dell’uomo fortunato è Andrea, un imprenditore di Caserta, il quale avrebbe conquistato la modella brasiliana a bordo del lussuosissimo yacht. L’ammissione arriva con delle riserve ma non manca la sincerità: “Non so dire se oggi ho trovato la persona giusta, ma se lo fosse ne sarei davvero felice. In ogni caso non andrà mai più di corsa per non sbattere la testa come ho fatto in passato“.

Sembrerebbe che la conoscenza sia avvenuta nel corso del viaggio intrapreso con l’amica Soleil Sorgè, del quale ha condiviso gli scatti su Instagram. Toccasana nel periodo difficile che sta trascorrendo, insieme all’influencer, ha potuto godere del più incantevole panorama naturale, pura panacea per l’anima.

Nell’augurio che Dayane Mello possa metabolizzare la sua sofferenza, i numerosissimi fan riservano alla modella tutto il loro affetto, e sperano che questa conoscenza si riveli per il nuovo meritato amore.