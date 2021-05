Denise Pipitone, nuove informazioni in una lettera anonima all’avvocato

Sulla scomparsa di Denise Pipitone ci sarebbero importanti “nuove informazioni” in una lettera anonima inviata all’avvocato Frazzitta. I dettagli

Arrivano importanti novità sul caso di Denise Pipitone. A 17 anni dalla scomparsa della bambina, dopo centinaia di piste inconcludenti, la svolta potrebbe arrivare grazie ad un anonimo. L’avvocato Giacomo Frazzitta, legale della mamma Piera Maggio, lo ha rivelato ieri, ospite da “Chi L’Ha Visto?“. Nel programma condotto dalla giornalista Federica Sciarelli, l’uomo ha parlato delle ultime vicende.

In quest’occasione l’avvocato ha raccontato di aver ricevuto una lettera anonima con “importanti informazioni” al suo interno. Secondo quanto afferma, non si tratterebbe di un mitomane o di qualcuno alla ricerca della popolarità. L’autore della missiva sarebbe credibile visto che ha descritto dei dettagli che non erano mai stati rivelati pubblicamente.

Denise Pipitone, nuove informazioni nella lettera anonima all’avvocato

Davanti alle telecamere di Rai tre, l’avvocato Frazzitta ha dichiarato: “Io in questo momento devo comunicare con una persona. Oggi pomeriggio al mio studio è arrivata una lettera anonima. Ne sono arrivate in questi anni, ma ringrazio la persona che ha scritto perché ha avuto un grande senso civico. Gli elementi che ha introdotto li stiamo riscontrando”.

Infine l’avvocato ha fatto un accorato appello al misterioso autore della lettera, sfruttando la messa in onda del programma. “Questo è l’unico mezzo – ha spiegato – con cui possiamo parlare con questa persona. Nel ringraziarla, abbiamo bisogno di un altro passo”.

Infatti adesso c’è bisogno di ottenere conferme concrete per poter convalidare le nuove prove emerse dalla dichiarazioni della lettera. “In qualunque modo vorrà farlo – conclude Frazzitta – noi possiamo assicurare la massima riservatezza. Lo invito a fare questo sforzo ulteriore e a mettersi in contatto con noi”.