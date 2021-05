Barbara D’Urso non è più single. E’ nato un flirt con una persona nota e conosciuta da tutti: la nuova fiamma si è dichiarata al pubblico

Da giorni non si parla d’altro. Barbara D’Urso è al centro del mirino e adesso sarà difficile uscirne. Sembra che la conduttrice non sia più single e abbia trovato l’anima gemella. A rivelarlo è stato il giornalista Roberto Alessi che su Novella 2000 ha affermato:

“Barbara d’Urso ha compiuto gli anni la settimana scorsa, e ho avuto una notizia: finalmente non è più single. – c’è scritto – Un uomo, pure bello tra l’altro, è innamorato perso di lei e la cosa mi fa piacere. Mi fa un po’ meno piacere il fatto che lui sia così refrattario ad apparire, che di loro foto insieme non se ne trovano”.

La nuova fiamma per Barbarella: chi è ?

Barbarella non ha ancora detto nulla al riguardo ma c’è chi indirettamente lo ha fatto per lei. La nuova fiamma si chiama Francesco Zangrillo: “Peccato. Bello, alto, biondo – lo descrive Alessi – Ha tre figli, il più grande di vent’anni il più piccolo di dodici, che sanno già da tempo della frequentazione di papà con la signora delle reti Mediaset”.

L’uomo sarebbe lo stesso che qualche tempo fa avrebbe mandato un mazzo grande di rose rosse alla Gregoraci, ma Zangrillo aveva già dichiarato al riguardo: “Per rispetto della verità non corteggio e non ho inviato fiori alla signora Elisabetta Gregoraci. – sono le sue parole –Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza”.

Insomma la storia tra i due sembra vera, ma i fan attendo la conferma da parte della conduttrice Mediaset che a quanto pare tarda ad arrivare.