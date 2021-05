Elena Santarelli le foto che ti fanno innamorare, che bellezza unica-FOTO

La bella Santarelli ha condiviso su instagram una serie di foto in una bellissima location ed è stupenda lei

Elena Santarelli su Instagram con una serie di foto incanta tutti quanti. Oltre 4000 mi piace per lei. In una è appesa a una tenda e in un’altra appare in primo piano con le dite che sfiorano le labbra, che sensualità innata. Si trova in Puglia per girare la campagna di cui è testimonial per il noto marchio d’abbigliamento Manila Grace. In televisione si vede già uno spot con la Santarelli e le borse del marchio, ed è magnifica. Siamo curiosi di vedere invece cosa ha in serbo la nuova campagna.

Elena Santarelli bellezza al naturale da sempre

Mentre oggi vediamo una generazione di giovani che si rifanno dal chirurgo come fosse una moda, una tendenza. Ci sono ancora le bellezze di un tempo che non hanno mai subito ritocchi. Si tratta della meravigliosa Elena Santarelli che è nata perfetta non ha dovuto ricorrere a nessuna operazione per migliorare il suo aspetto. Se non per il seno che è l’unico ritocco che abbia mai fatto. Lei appartiene alle dive di un tempo, quelle donne che senza fare assolutamente nulla sono fantastiche e ammirate. Hanno un alone di perfezione e maestosità che è un dono, non lo puoi acquisire.

Lei è elegante e raffinata, ma sopratutto è semplice. La semplicità è quella cosa che manca a tanti giovani di oggi, quella genuinità e quel essere vera e spontanea. Donne come lei, sopratutto nel mondo dello spettacolo ad oggi ce ne sono poche. Rivedere sorridere finalmente la Santarelli poi è una cosa meravigliosa, dopo la malattia del figlio Giacomo ora la famiglia è tornata ad avere speranza e ad essere spensierata. Il percorso è stato lungo e difficile, la showgirl ne porta ancora gli strascichi come ha fatto vedere nell’intervista a Maurizio Costanzo un anno fa.

Ma oggi il bambino è guarito, sta bene e così anche la famiglia che ha risanato quella ferita e quel vuoto creato dall’assenza del figlio maggiore. Anche Greta la sorellina, ha subito la mancanza nonostante fosse piccolina. Oggi però solo sorrisi e buoni propositi per il futuro.