Elisabetta Canalis ha mandato in orbita i suoi followers condividendo una fotografia da applausi in cui indossa un outfit semplice ma intrigante.

Elisabetta Canalis, nonostante i suoi 42 anni, è in uno stato di forma eccezionale. L’ex Velina ha un corpo meraviglioso e le sue curve sono sicuramente pazzesche. La nativa di Sassari condivide spesso con i followers le sue sedute di training: proprio ieri, qualche calcio troppo violento sferrato durante l’allenamento di kickbox ha avuto dei risultati poco sperati.

La showgirl, infatti, si è rotta un dito del piede. Nonostante lo spiacevole infortunio, la sarda ha deciso di non fermarsi oggi e di esercitarsi con grinta ed ottimismo. Come se non bastasse, la classe 1978 ha pubblicato anche uno scatto in cui indossa un outfit semplice ma intrigante.

Elisabetta Canalis, outfit intrigante: uno schianto

Elisabetta Canalis, anche con un jeans e una maglietta, è abbacinante. La showgirl ha lasciato i suoi seguaci a bocca aperta condividendo una fotografia in cui indossa un outfit piuttosto semplice. Le sue forme sono comunque in risalto e la sua bellezza è sconvolgente.

Il post non è passato di certo inosservato e ha raccolto 19mila cuoricini in pochissimo tempo. “Maglietta e Jeans , quali sono i vostri modelli preferiti? Unisex, skinny , baggy , oversized, boyfriend?”, ha scritto nella didascalia. Gli utenti stanno rispondendo alla domanda posta dala 42enne con grande entusiasmo.

La Canalis, qualche settimana fa, sorprese la sua platea di followers condividendo una fotografia esagerata su Instagram: la nativa di Sassari indossava una tutina con zip aperta e lato A esplosivo piazzato in primo piano.