La bella Gregoraci riesce a conquistare i suoi fan in ogni foto, incredibile le sue pose sono uniche e spettacolari

Elisabetta Gregoraci è la showgirl che amano tutti. La sua bellezza, ma sopratutto la sua raffinatezza è unica e conquista tutti. Ad essere belli ci vuole poco, ma ad essere eleganti e raffinati, quella è tutta un’altra storia. E lei lo è, una donna che appare sempre perfetta in ogni circostanza, che non dice mai una parola fuori posto nemmeno quando si arrabbia come abbiamo visto nella casa del Grande Fratello Vip ma anche nello scherzo delle Iene.

Elisabetta Gregoraci la diva italiana

In America hanno tante dive, in Italia invece ce ne sono poche ed Elisabetta Gregoraci è una di loro. Donne capaci di trasmettere sensualità senza mai essere volgari ma al contrario, essendo sempre eleganti. Le sue pose sono sempre meravigliose e fanno sognare. Le sue foto sono iconiche, c’è solamente da prendere spunto. Ma non è solo apparenza, lei è così anche nella sua personalità. Un’animo gentile e disponibile, nonostante sia criticata spesso per il suo matrimonio e i suoi averi. Lei cammina sempre a testa alta. Lo ha dimostrato nel reality, ha sempre dimostrato una parola gentile per tutti e non ha mai alzato i toni se non per difendersi da accuse.

Come quelle mosse da Giulia Salemi che l’accusava di non considerarla e addirittura ha sostenuto, che è per persone come la Gregoraci che si è sempre sentita inadatta. Tuttavia non sono gli altri a farci sentire inadatti ma noi stessi. C’è chi cammina a testa alta nonostante le critiche o gli atteggiamenti altrui come fa Elisabetta. Come donna lo abbiamo detto, è formidabile la Gregoraci ma come mamma ancora di più. Lei che ha scelto di abbandonare il gioco per tornare dal figlio Nathan Falco e stare insieme a Natale. I suoi valori vengono prima di tutto come la famiglia d’altronde.

E di questo anche si era innamorato Flavio Briatore, per il suo senso di famiglia. Più di una volta si è commossa nel reality pensando al suo bambino che le mancava da morire. Un’amore incondizionato che ha fatto emozionare tutti. Nei suoi post con suo figlio scrive dediche bellissime:”I nostri momenti insieme..amore e complicità”.