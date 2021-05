L’Eredità, Flavio Insinna: “Seguitemi per questo e altri tutorial”

Ancora un altro appuntamento con il programma più seguito del pre cena, in onda su Rai Uno e condotto da Flavio Insinna, “L’Eredità”

Torna l’appuntamento con “L’Eredità”, il quiz show più seguito dai telespettatori dei programmi serali della tv. A condurre, come al solito, ci sarà Flavio Insinna per una puntata avvincente come sempre. Tra sfide e giochi i concorrenti si sono alternati per rispondere alle difficili domande dei “Gli abbinamenti”, “L’una o l’altra”, “I fantastici quattro”, i “Paroloni”, il “Triello” fino al gioco finale della “Ghigliottina“.

Durante il gioco dei “Paroloni” c’è stata la sfida nell’indovinare una parola abbastanza complicata, “calcagnolo”, di cui alla fine uno dei concorrenti ha indovinato il significato, ovvero, uno scalpello corto per lavorare il marmo. Mentre nel gioco del “Triello“, dove si curiosa sempre tanto attraverso le domande su vari argomenti da risolvere, Flavio Insinna si è lanciato in una descrizione di un tutorial molto femminile.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> L’Eredità, il nome proposto per la conduzione al posto di Flavio Insinna

L’Eredità, Flavio Insinna e il tutorial femminile

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Che vergona, fans indignati per l’ultima puntata de L’Eredità

Flavio Insinna alla domanda sull’argomento “Curiosità” sul make up: “Quale di questi cosmetici si applica usando la tecnica a zig zag”? La risposta era tra ombretto, eye-liner, cipria e mascara, era, come tutte le donne e non solo sanno, quest’ultimo. È stato a questo punto che il conduttore si è lanciato in una spiegazione degna di un tutorial, in cui ha affermato che una delle concorrenti, Marta, lo guardava con aria disgustata. Il tutto nel divertimento generale di tutti i presenti.

La stessa concorrente ha scelto poi la materia che l’appassiona, “Musica” e aveva paura di sbagliare proprio la domanda nell’argomento in cui era più ferrata. Il quesito era: “Qual è il singolo più venduto di tutti i tempi”? Le risposte erano “Bad” di Michael Jackson, “Yesterday” dei Beatles e “White Christmas” di Bing Crosby. Marta ha risolto rispondendo in maniera esatto ovvero scegliendo proprio la canzone natalizia mentre “Bad” è stato il disco più venduto di tutti. Al gioco della “Ghigliottina” è però andato, nonostante la bella prova di Marta, il giovane Nicola.

Le parole tra cui scegliere erano “Divieto”, “Bianco”, “Fai”, “Nulla” e “Ambientale”. Il nuovo campione ha pensato alla risposta esatta durante il consueto minuto, concentrandosi su due parole “Ambientale” e “Divieto”. Nicola ha scritto “Fattore”, cercando di dare una risposta e una spiegazione alle cinque parole, arrampicandosi però sugli specchi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

La parola esatta era “Rumore“, di certo difficile interpretazione soprattutto con “Fai”: non si trattava del Fondo Ambientale Italiano ma del verso fare e quindi “Fai rumore”, richiamava alla canzone che ha vinto il Festival di Sanremo 2020 di Diodato. Il campione ci riproverà domani se tornerà al gioco finale della Ghigliottina.