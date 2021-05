Perché Federica Pellegrini e Filippo Magnini si sono lasciati? Una grande sofferenza dietro l’addio

Filippo Magnini, che si è recentemente sposato con Giorgia Palmas, aveva raccontato a Verissimo i motivi della rottura con la Pellegrini: le sorprendenti dichiarazioni

Filippo Magnini e Giorgia Palmas, che qualche mese fa sono diventati genitori della piccola Mia, sono convolati a nozze proprio ieri. Una decisione che ha sorpreso i numerosi fan della coppia, che sono stati avvisati a matrimonio celebrato. “C’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari… ma c’era anche tutto il nostro Amore“, ha scritto la showgirl, postando una foto assieme a suo marito.

Per Magnini, si tratta della seconda relazione importante della sua vita e, con ogni probabilità, della relazione che durerà per sempre. Il nuotatore, fino al 2017, ha infatti avuto una storia con la collega Federica Pellegrini. I due, che avevano fatto sognare moltissimi fan, si erano lasciati improvvisamente: scopriamo insieme i motivi della rottura.

Federica Pellegrini e Filippo Magnini, perché si lasciarono? I motivi dell’addio

Qualche mese fa, ospite di Verissimo, Filippo Magnini aveva confessato a Silvia Toffanin i motivi della rottura con Federica Pellegrini. La coppia di nuotatori, legata da oltre 6 anni, si era detta addio nel 2017, con grande sorpresa da parte dei followers. Durante l’intervista, l’atleta aveva ammesso che era stata la Pellegrini a prendere la sofferta decisione: “Mi ha lasciato lei. L’ho aspettata per un anno, poi ho voltato pagina“.

Dal racconto di Magnini, era trapelato che Federica non fosse più sicura del rapporto che li univa. “Essere molto mediatici non ha aiutato“, aveva commentato Filippo, che all’epoca era costantemente esposto alle paparazzate e al gossip. Ad oggi, il nuotatore non ha alcun rimpianto: la sua felicità ha infatti il volto di Giorgia Palmas e della piccola Mia.

La relazione con Federica Pellegrini, che gli aveva fatto guadagnare le copertine di tutti i giornali, è ormai solo un vecchio ricordo.