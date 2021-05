Gianni Morandi, le clamorose novità sulla sua mano: come sta ora

Continua la convalescenza di Gianni Morandi dopo l’incidente di due mesi fa che gli ha provocato ustioni importanti. Ecco cosa dovrà fare ora

Gianni Morandi prosegue la sua convalescenza dopo il brutto incidente avvenuto in campagna, nella sua residenza fuori Bologna, mentre bruciava delle sterpaglie. Sono passati esattamente due mesi da quel giorno, ora il cantante sta meglio e piano piano sta recuperando.

Morandi è rimasto all’ospedale Bufalini di Cesena, specializzato per le grandi ustioni, diverso tempo. Per lui bruciature alle mani e alle gambe. Tantissimo spavento per lui, la moglie Anna e tutti i suoi fan che sono stati in apprensione. Ma come sappiamo il cantante, attivissimo sui social, non ha fatto mancare i suoi messaggi sull’aggiornamento sulle sue condizioni di salute. Periodicamente si fa sentire e per fortuna il suo spirito allegro e propositivo non è sparito.

L’incidente dell’11 marzo poteva provocare al cantante emiliano delle gravi conseguenze ma è stato fortunato come lui stesso ha ammesso. “Qualcuno dal cielo mi ha messo una mano sulla testa. Mi ritengo veramente fortunato”, ha spiegato essendo consapevole che per riprendere del tutto l’uso della mano ci vorrà molto tempo. Ma ora come sta? Lo ha raccontato ancora una volta tramite i social.

Gianni Morandi, cosa gli attende per la mano

Gianni Morandi sui social è tornato ad aggiornare i suoi follower sulle sue condizioni di salute. La sua convalescenza va avanti, lui è propositivo e pare di aver accettato di buon cuore di indossare un tutore.

Servirà per proteggere la sua mano destra ed evitare che si comprometta. Si tratta nello specifico di un tutore palmare preparato per lui dal suo medico ortopedico, il dottor Nicola. Insieme a lui il cantante emiliano si mostra mentre lo prova e spiega come funziona.

“Dovrò metterlo specialmente la notte, per mantenere le dita dritte e stese ed evitare che, con la pelle nuova che si riforma – ha sottolineato – si accartoccino e si richiudano su loro stesse”. Un tutore su misura preparato proprio dal tecnico, tutto il resto, ha spiegato Morandi, lo farà la fisioterapia.

Questo dunque è per lui solo un ulteriore step della ripresa. La strada ancora è lunga ma lui non molla, oltre a sua moglie Anna accanto a lui tutta la schiera di fan che lo sostiene.