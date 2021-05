Isola dei Famosi, un naufrago perde le staffe. A Playa Reunion è il caos

Cadute le barriere tra arrivisti e primitivi scoppiano le liti in Honduras che sembrano non placarsi e rendono impossibile la convivenza.

Inizia a diventare insostenibile la sopravvivenza su Playa Reunion ora che le barriere sono crollate e arrivisti e primitivi si sono riuniti.

Non sembrano andare proprio d’accordo i due gruppi di naufraghi e nel corso di questi ultimi giorni sono scoppiate delle accesissime discussioni che hanno reso difficoltosa la convivenza.

I primi ad accendere la scintilla sono stati Andrea Cerioli e Matteo Diamante, quest’ultimo aveva chiesto a Roberto Ciufoli e ad Awed di partecipare ad un banchetto a base di granchi nel cuore della notte, ignorando il fatto che alcuni colleghi dormivano a pochissimi metri dal falò.

Succede di tutto a Playa Reunion

La mattina seguente Andrea Cerioli ha dato il via al suo sfogo: “Stamattina la prima notizia che è arrivata è stata che Matteo si è offeso perché non ha potuto fare la granchiata. Io fossi in te farei il fuoco di là e faccio i granchi fino a notte. Io non vengo a grigliate dentro la vostra tenda, io dormo davanti al fuoco… Ero abituato a stare con quattro persone con le quali avevo trovato un equilibrio speciale, ora sono spiazzato”, sostenuto da Valentina Persia.

Le discussioni non si sono fermate qui, infatti oltre allo scontro Cerioli-Diamante anche Myrhea ha discusso con Angela Melillo e Awed con Isolde.

La vincitrice della Pupa e il secchione ha attaccato la ballerina romana perché infastidita dal fatto che non fa nulla durante il giorno.

Lo youtuber invece si è sfogato con la Melillo contro la campionessa di sci: “Lei che ha nominato tutti perché non fanno nulla, io l’ho vista sempre a dormire sui divanetti e schiacciare fruttini”, attendiamo domani di capire cosa succederà durante la diretta.