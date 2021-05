Isola, rischio squalifica: l’accusa che mette nei guai un naufrago

Guai in vista per un naufrago dell’Isola dei Famosi che potrebbe rischiare la squalifica in seguito alle accuse di una sua compagna d’avventura. Cosa è accaduto

A meno di un mese dalla finale dell’Isola dei Famosi sopravvivere alla fame e alla stanchezza fisica risulta sempre più difficile. Lo sanno bene i naufraghi rimasti in gara che si stanno giocando le ultime carte per poter avvicinarsi alla vittoria. Non esiste ormai più nessuna divisione in gruppi, nel corso dell’ultima puntata i concorrenti sono stati riuniti e insieme affronteranno queste ultime settimane in Honduras. Oltre alle prove fisiche e alle mancanze che si fanno sempre più sentire, continuano anche a crearsi incomprensioni e spaccature. È avvenuto anche tra Fariba Tehrani e Awed e in particolare un’accusa da parte della naufraga potrebbe mettere nei guai lo youtuber.

L’accusa di Fariba ai danni di Awed: saranno presi provvedimenti?

Ai danni del giovane Awed è arrivata un’accusa passata inizialmente in sordina ma che il pubblico non ha potuto fare a meno di riportare a galla. Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola durante il momento delle nomination Fariba si è scagliata contro lo youtuber elencando una serie di motivi per i quali lo avrebbe nominato. Nell’ilarità generale creata in studio in seguito ai tempi di esposizione della donna, sempre piuttosto lunghi, la conduttrice e gli opinionisti non hanno captato una frase particolarmente rilevante.

“È cambiato tanto, stamattina ha bestemmiato contro Dio…“, ha rivelato la naufraga. Ai telespettatori questa dichiarazione ha fatto storcere il naso, poiché nei reality il regolamento vieta ai concorrenti di bestemmiare per non rischiare l’espulsione. L’Isola dei Famosi non segue 24 ore su 24 i naufraghi, registrando solo stralci di giornata e lasciandoli a telecamere spente per molto tempo. Per questo motivo nessuno sarebbe venuto a conoscenza dell’espressione utilizzata da Awed se Fariba non lo avesse comunicato.

A questo punto il pubblico chiede che vengano presi provvedimenti o per lo meno che venga verificata in qualche modo la versione della naufraga. Questo non toglie che, non essendoci prove a riguardo e non essendo andato in onda, Awed potrebbe essere risparmiato.

In attesa di scoprire cosa deciderà di fare la produzione tutto è pronto per la diciassettesima puntata che andrà in onda domani, venerdì 14 maggio, in prima serata su Canale 5.