“La mia preferita” Karina Cascella e il primo piano che conquista tutti: incantevole – FOTO

Karina Cascella in una versione inedita. La riflessione che mette tutti d’accordo, come la sua incantevole bellezza: il primo piano che conquista Instagram

Una qualità che da sempre caratterizza il percorso di Karina Cascella è l’autenticità, aspetto che coinvolge ogni intervento televisivo ma anche social dell’opinionista.

Sincerità e trasparenza, spesso fortemente discussa per la sua assenza totale di filtri, che a volte hanno aperto accesi dibattiti con altri personaggi dello spettacolo.

Ma i tanti fan, che su Instagram si totalizzano a più di 1 milione, la amano proprio per questo, con i quali non manca di condividere i propri pensieri e la sua quotidianità.

L’ultimo post pubblicato sul social la vede mostrarsi in una veste più filosofica, in una riflessione che la riguarda da vicino, e che colpisce tutti.

NON PERDERTI ANCHE -> Dayane Mello, beccata sul fatto: momenti di focosa passione con un imprenditore

Karina Cascella e la bellezza della vita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🤎 (@karinacascella)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Così ci togli il respiro” Miriam Leone si lascia ispirare: è inebriante – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Mara Venier lo sfogo senza precedenti: i motivi pazzeschi

Karina Cascella e il suo primo piano in bianco e nero che affascina i fan, in una versione enigmatica ed intrigante. La sua riflessione è toccante, con l’intento di coinvolgere gli utenti in un confronto intimo: “Io non amo la gente perfetta, quelli che non sono mai caduti o che non hanno inciampato“.

E l’opinionista sa cosa significa sbagliare e cadere per poi rialzarsi, e la sua storia ne è una vivente dimostrazione. Sono diversi gli ostacoli che ha superato, fin dalla giovane età, e la fasi di vita affrontate con le loro difficoltà, prima di arrivare alla donna realizzata che è oggi.

Il messaggio prosegue in un’emozionante, filosofica e quanto mai vera conclusione: “A loro non si è svelata la bellezza della vita“. Quanta umanità trasmessa in questa frase, che ha travolto Instagram, dando il via al racconto da parte degli utenti della loro visione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🤎 (@karinacascella)

Ancora una volta si riconferma un punto di riferimento sui social, in cui molti utenti si rivedono, dimostrandolo nel numero di commenti e consensi. Proprio la semplicità è la sua carta vincente, con la quale si pone per toccare i più diversi argomenti, sempre sotto la sua personalissima lente.