L’acqua per fare il bagno è troppo calda, il fidanzato la riempie di botte

Ancora un episodio di violenza. Il fidanzato la riempie di botte: i motivi sono davvero assurdi. Lei però ha deciso di denunciare

Non si placano i fatti che ogni giorno raccontano di episodi di violenza sulle donne. Sono sempre di più e cruenti, in tutte le parti del mondo, non solo in Italia. Una vicenda terribile arriva dall’estero e ha come protagonisti due giovanissimi come racconta il Mail Online.

Claudia Collins di soli 19 anni è stata picchiata dal suo fidanzato, Ryan Moors, 26 anni. I motivi della reazione del fidanzato nei suoi confronti sono veramente futili. I due stanno insieme dal 2018 e fin da subito si è visto che il loro rapporto era tossico. Il 26enne più volte ha mostrato tutte le sue paranoi, la sua gelosia e scatti di ira. Lei ha subito e lo ha perdonato fino però all’ultimo episodio che davvero ha dell’incredibile.

Anche in questo caso la giovane prima lo ha coperto, poi ha deciso di parlare e di raccontare tutto alla polizia e lo ha denunciato. Ryan Moors è stato così condannato a 3 anni di reclusione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Aggredisce una prostituta perché ne avrebbe voluto una più giovane. Ventenne condannato

Ryan e Claudia, la storia di un amore tossico

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Dramma in autogrill: camionista ritrovato morto

Ryan Moors che di mestiere fa il giardiniere ha picchiato la sua ragazza per dei motivi che sono indicibili. I due si stavano preparando per il week end durante il quale avrebbero festeggiato il compleanno di Claudia Collins.

Lei le aveva preparato un bagno caldo riempiendo la vasca per lui. Il giovane però ha notato che l’acqua era troppo bollente e quando Claudia le ha risposto che avrebbe potuto aggiungere dell’acqua fredda, il giardiniere l’ha aggredita pesantemente.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Malore in azienda: imprenditore muore davanti ai suoi operai

Ryan Moors ha dato un pugno sul naso alla sua fidanzata e l’ha picchiata rompendole anche un braccio. Non è stata la prima volta per Claudia. La giovane già altre volte aveva subito violenza da colui che aveva conosciuto tramite suo fratello e di cui si era innamorato.

In passato il suo fidanzato l’aveva picchiata, urlandole nel cuore della notte di non doversi mai allontanare da lui. La ragazza si era solo alzata per andare in bagno.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Il 26enne ha dato un pugno alla 26enne e poi l’ha presa a calci. Lei è caduta a terra, rompendosi il braccio sinistro.