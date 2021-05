La Chiatti ha condiviso su Instagram una foto dove indossa un outfit molto strano e curioso, difficile capirlo

La bella Laura Chiatti sorprende i fan con un outfit alquanto insolito, è vestita tutta di nero con un velo di pizzo in testa come fosse un funerale. Poi però sotto c’è una sorpresa sexy. La Chiatti lascia infatti scoperta la gamba sin dall’inguine. Non è chiaro a cosa sia servito questo look, nella didascalia lei ha scritto solamente:”Uno, nessuno e centomila”. Nei commenti appare la collega Chiara Francini che scrive:”Amore io..”. Rimane senza parole davanti alla bellezza dell’amica.

Laura Chiatti contro chi la giudica

Sotto ad una foto condivisa su instagram di Laura Chiatti, sono apparsi dei commenti di utenti che la ritengono troppo magra ma lei non ci sta e risponde a dovere. Un’utente in particolare scrive: “Non so se il tuo è un dimagrimento volontario o spontaneo? Se è il 1 ti dico che con un po di carne in più staresti ancora meglio, se è il 2 allora ti chiedo scusa a priori, comunque sei adorabile a prescindere”. La Chiatti risponde per le rime:”Puoi dire quello che piacerebbe più a te certo, ma il fatto è che io devo piacere a me, e a me piaccio esattamente così…pensa alla tua fidanzata, è la sua ciccia che deve piacerti, non la mia. Buona giornata”. La Chiatti non si è certo risparmiata e ha fatto bene a dire la sua.

Troppo spesso sia uomini che donne esprimono il loro gusto sulle donne o uomini sui social. Ma non bisogna essere come piace agli altri, ma come piacciamo a noi stessi. Che senso ha giudicare un corpo che non piace, allora non giudicatelo e seguito qualcuno che aggrada di più i vostri gusti. Oltretutto non si può mai sapere se qualcuno è dimagrito per una malattia o altri motivi pertanto bisognerebbe astenersi dal giudicare. Era capitato anche a Federica Nargi, giudicata male perché dimagrita a causa dello stress lavorativo. Oppure anche a Belen Rodriguez in un certo periodo era stata criticata perché era dimagrita.

Stessa cosa succede anche in altri continenti come negli Stati Uniti, dove la top model Gigi Hadid conosciuta come modella fuori dal comune perché più formosa, è dimagrita di colpo prendendosi offese e insulti. In seguito la giovane ha spiegato che si è ammalata di tiroide e ha subito un dimagrimento repentino non voluto da lei.