Lotteria degli scontrini, vince 100 mila euro con 12 euro: ecco dove

Lotteria degli scontrini: ha speso soli 12 euro e ne ha vinti 100 mila: la fortuna bacia ancora una volta il Nord Italia

Ha speso quasi 12 euro, 11,96 € per l’esattezza e ha fornito il suo codice lotteria alla cassa, naturalmente, prima di pagare il saldo. È successo l’8 aprile e ha vinto ben 100 mila euro. La fortuna bacia il Nord Italia dato che quattro tra i dieci premi assegnati sono stati assegnati tutti in Lombardia: Milano, Magenta, Como e a Mozzo (provincia di Bergamo). Mentre a San Benedetto del Tronto e Monteprandone vanno altre due vincite fortunate. Alle città vincitrici si accodano anche Novara, Modena e Casier in provincia di Treviso. Gli altri dieci premi “minori” da 20 mila euro sono stati assegnati sempre in Lombardia e in provincia di Ascoli e Treviso, cinque andranno alla grande distribuzione e gli altri cinque ai locali commerciali in prossimità.

Presso l’ufficio dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente i fortunati hanno 90 giorni dalla comunicazione della vincita per reclamare i propri soldi, che non subiranno alcuna tassazione. Tale comunicazione sarà fatta o a mezzo posta certificata o per raccomandata con avviso di ricevimento. Il pagamento avverrà tramite bonifico postale o bancario.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Covid-19, slittamento del coprifuoco: il parere di Franco Locatelli

Lotteria degli scontrini: novità sulle estrazioni dei vincitori

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Covid-19, le nuove misure al vaglio del Governo

Il 10 giugno ci sarà un’importante novità: questa data infatti sarà l’inizio delle estrazioni settimanali oltre a quella solita che avviene mensilmente. Per i consumatori ci saranno ben 15 premi in palio da 25 mila euro mentre per i proprietari degli esercizi commerciali saranno sorteggiati 15 premi da 5 mila euro. Si estrarranno i biglietti dei corrispettivi trasmessi dal lunedì al venerdì della settimana anteriore. Inoltre c’è da chiarire che se il giorno in cui saranno appunto estratti gli scontrini vincenti coinciderà con un giorno festivo, i risultati saranno comunicati il primo giorno feriale utile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

La fortuna sta davvero baciando tanti fortunati che partecipano a questa Lotteria degli scontrini, ideata e messa in atto durante il precedente governo del premier Giuseppe Conte. Una bella idea per premiare non solo i consumatori ma anche i proprietari di negozi messi in ginocchio dalla crisi economica in epoca Covid.