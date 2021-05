Michela Quattrociocche, bellezza sbalorditiva in bianco e nero: opera d’arte – FOTO

Michela Quattrociocche, lo scatto in bianco e nero che immortala la sua bellezza. Semplicemente perfetta, sprigiona il suo fascino su Instagram per l’estasi dei fan

Una visione incantevole viene riservata puntualmente da Michela Quattrociocche ai fan che quotidianamente la seguono. Bellezza che fin da giovanissima viene notata, e solo diciannovenne viene selezionata per interpretare la parte della protagonista “Niki”, in “Scusa ma ti chiamo amore” al fianco di Raoul Bova. Film che avrà il suo sequel, “Scusa ma ti voglio sposare“, anche se sono diverse le partecipazioni cinematografiche dell’attrice.

Molto attiva sui social, vanta su Instagram il numero di 471 mila followers, dove dimostra le sue ineguagliabili doti estetiche, incantando il web. Le ultime foto pubblicate hanno stupito i fan per il potere seduttivo che aumenta di scatto in scatto.

Michela Quattrociocche, incantevole visione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🖤MIKY🖤 (@michelaquattrociocche)

Quasi un disegno, la bellezza di Michela Quattrociocche rasenta l’opera d’arte nello scatto postato su Instagram. A figura intera, in un look sofisticato e seducente, viene catturata nell’ambiente illuminato dalla sua immagine.

I sandali iridescenti slanciano la sua perfetta silhouette, vestita da un miniabito scuro che esibisce le magnifiche gambe. L’acconciatura dei lunghi capelli scuri in boccoli svolazzanti conferisce ancora più eleganza all’outfit, ma è lo sguardo ad aggiungere la nota più sensuale.

I lineamenti da bambola che da sempre la caratterizzano sono ancora oggi il suo aspetto più affascinante, che non hanno eguali. Celebrati nella loro massima espressione nell’ultima foto postata dall’attrice, in un primo piano che toglie il respiro allo spettatore.

I suoi grandissimi e intensi occhi focalizzano l’attenzione in uno sguardo semplicemente magnetico, e l’ovale del suo viso impone assoluta ammirazione per la sua armonia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🖤MIKY🖤 (@michelaquattrociocche)

Tripudio di like, e in entrambi i casi non possono mancare i commenti degli utenti che ne elogiano la bellezza.