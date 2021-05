Cadavere di una ragazza rinvenuto in un’area verde: è giallo

Nel pomeriggio di ieri, il corpo di una ragazza è stato trovato in un’area verde a Mazzo di Rho (Milano): indagano i carabinieri per scoprire l’identità.

Un giallo nel giallo quello del cadavere rinvenuto ieri a Mazzo, frazione di Rho (Milano). In un’area verde ubicata tra via Amendola e via Morandi, è stato ritrovato un corpo sulla cui identità stanno indagando i carabinieri. Al momento è stato possibile stabilirne il sesso – una donna- e solo approssimativamente l’età: circa 25 anni.

Nonostante l’avanzato stato di decomposizione, sarebbe emerso all’esito di una prima ispezione che sul cadavere non vi sarebbero segni di violenza. In ogni caso, è stata disposta l’autopsia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Macabra scoperta in un appartamento: ritrovato il cadavere di una donna

Milano, cadavere di una ragazza rinvenuto in un’area verde: si indaga sulla sua identità

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Momenti di terrore nel bagno di una scuola: bambina accoltellata da una compagna

Non aveva documenti e non si sa quale sia stata la causa della morte. Ad essere noto è solo che una giovane di all’incirca 25 anni è stata trovata morta a Mazzo di Rho, in provincia di Milano, e che il suo corpo era in avanzato stato di decomposizione. I carabinieri, che stanno indagando sul caso, sono a lavoro per cercare di scoprire la sua identità ed il motivo per il quale sia deceduta.

Stando a quanto riferito dalla redazione di Milano Today, da una prima ispezione cadaverica sembra che sul corpo della ragazza non siano stati rinvenuti segni di violenza. Per meglio chiarire la dinamica dei fatti, però, è stato comunque disposto l’esame autoptico.

Il cadavere è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 12 maggio, in una sorta di parchetto ubicato tra via Morandi e via Amendola nella frazione di Mazzo a Rho. A scorgere il cadavere un uomo a spasso con il proprio cane. Immediata la sua chiamata ai soccorsi i quali sopraggiunti sul luogo altro non hanno potuto fare che constatare l’avvenuto decesso della giovane. In seconda battuta si sono recati sulla scena i militari dell’Arma appartenenti al nucleo di Milano e quelli della scientifica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Auto finisce nel lago dopo un volo di diversi metri: morta una donna

La zona è stata perlustrata palmo a palmo, al fine di raccogliere eventuali prove o indizi collegati al decesso. Tuttavia, riporta Milano Today, pare che nulla di utile sia stato trovato al fine delle indagini.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

A destare sospetto, il fatto che il cadavere è stato rinvenuto in una zona vicina a dove le Forze dell’ordine sanno essere attiva un’attività di prostituzione. Si indaga, quindi, anche sulla possibilità che le due cose possano essere collegate.