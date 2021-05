Natalia Paragoni un viso d’angelo che ti strega e ti conquista-FOTO

La bella influencer Natalia Paragoni ha condiviso una foto su instagram dove appare con un viso stratosferico

Natalia Paragoni e il make-up che non ti scordi, è di una bellezza unica. La bella influencer ama il make-up e non è un segreto, spesso fa tutorial per le sue followers. Ma questa volta è stata davvero bravissima, il suo trucco è perfetto sembra il viso di una bambola di porcellana. Anche lei stessa si sente soddisfatta e scrive:”Amo questo make-up realizzato con i prodotti di mac”. Le labbra sono color carne e gli occhi con uno smoothie eye nero e del bianco sulla parte tra le sopracciglia e la palpebra.

Natalia Paragoni una ragazza ricca di sorprese

Nella vita, la bella Natalia fa l’influencer da quando è uscita dal programma televisivo di Uomini e Donne conquistando il suo amato Andrea Zelletta. Ma oltre a fare l’influencer e quindi guadagnare con gli sponsor e i followers, la Paragoni ha tanti altri talenti. In primis è bravissima a truccare, potrebbe fare la make-up artist perché non ha nulla da invidiare ai professionisti. Poi ama la moda, le piace creare outfit diversi e combinarli, e bisogna dire che è molto brava anche in quello i suoi look sono sempre impeccabili. Successivamente si può dire che è anche una scrittrice, è appena uscita nelle librerie con il suo libro “La vita secondo Naty”.

Dove affronta alcuni momenti della sua vita tra cui un aborto, la lotta contro i suoi difetti, la difficoltà a gestire la gelosia, la dislessia che le hanno diagnosticato da ragazzina e anche il bullismo che ha subito. Questi sono alcuni degli argomenti che l’influencer ha voluto raccontare ai suoi lettori. Discorsi molto maturi e genuini in cui sicuramente si ritrovano molti adolescenti. Lei ha trovato la forza di raccontare le sue esperienze e quindi renderle pubbliche anche per mandare un messaggio ai giovani.

Seguendo il suo profilo scopriamo anche che Natalia ha un grande rispetto per l’ambiente e quindi invita i followers a riciclare e mostra anche dei modi carini per farlo. Come ad esempio utilizzare i contenitori delle maschere viso come vasetti per piantine. Insomma una ragazza piena di sorprese ed insegnamenti!