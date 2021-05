Nunzia De Girolamo ha subito una rapina nella sua villa a Benevento: paura e dolore per questo tragico evento, i dettagli

Nunzia De Girolamo non sta vivendo un bel momento. E’ avvenuta una rapina nella sua abitazione a Benevento che l’ha fatta preoccupare e spaventare. E’ successo la notte tra l’11 e il 12 maggio e per la conduttrice di Ciao Maschio non è facile adesso.

Non è ancora chiaro come sia avvenuto l’episodio, ma per fortuna la villa dei genitori dell’ex ministro era vuota al momento della rapina. I proprietari si sono accorti dell’accaduto una volta rientrati.

GUARDA QUI>>>Belen e Stefano De Martino, la verità inattesa sull’addio

Nunzia De Girolamo, a quanto ammonta il danno della rapina?

POTREBBE INTERESSARTI >>>Barbara D’Urso, rivelazioni importanti sulla nuova fiamma:” Bello, alto e biondo”

POTREBBE INTERESSARTI>>>Serie A 2020/2021: calendario, risultati e classifica aggiornati

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, i ladri avevano già studiato e analizzato ogni punto della casa così da sfruttare l’occasione non appena si fosse presentata. I rapinatori sono entrati nella villa dei De Girolamo attraverso una finestra al piano terra che durante il sopralluogo dei carabinieri è stata trovata forzata.

Non sappiamo con certezza a quanto ammonti il danno ma i ladri hanno portato via gioielli, soldi e due pistole regolarmente registrate. Insomma è proprio un brutto momento per la famiglia De Girolamo ma i fan ancora una volta si sono resi disponibili per la conduttrice. La donna dopo l’accaduto ha postato una storia in cui ha raccontato cosa è successo e successivamente ha ringraziato i follower per i tanti messaggi d’affetto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Dopo il brutto episodio, Nunzia volta pagina e pensa già alla nuova puntata di Ciao maschio. Nessuno potrà toglierle la forza e l’entusiasmo che quando lavora, neanche i ladri.