“Sono operatore ecologico”, “Un monnezzaro?”, Bonolis senza freni ad Avanti un Altro

Avanti un Altro. Il concorrente Patrizio ha decisamente incuriosito i due conduttori: la sua presentazione ha dato origine ad un siparietto senz’altro memorabile

L’odierna puntata di Avanti un Altro non è di certo partita bene per la concorrente Martina, che non è riuscita a superare la prima tornata di domande. Divertente e alla mano, la giovane ha dovuto abbandonare lo studio in breve tempo, mentre il suo posto veniva preso da Patrizio. Quest’ultimo ha senza ombra di dubbio catturato fin da subito l’attenzione: il giovane aveva infatti il volto cosparso di tatuaggi.

Il partecipante si è presentato come una persona semplice ed estroversa. “Mi chiamo Patrizio, sono un operatore ecologico… un monnezzaro“, ha esordito il concorrente, che non ha avuto problemi a parlare del proprio lavoro in questi termini. “Un monnezzaro? Mi scusi, come preferisce essere chiamato?“, lo ha interrogato Bonolis, che per alcuni secondi si è trovato in evidente difficoltà. La risposta del concorrente ha lasciato il pubblico esterrefatto.

Il concorrente Patrizio, di fronte al quesito posto da Bonolis, non sembrava affatto in difficoltà. “Preferisco monnezzaro“, ha esclamato con convinzione, ricevendo in cambio le lodi del conduttore. “E’ la filosofia del politically correct che non sempre ci sta…“, ha commentato Paolo, dimostrando di aver apprezzato l’umiltà e al contempo l’intelligenza del suo interlocutore. “L’ipocrisia ha bisogno delle sue maschere“, ha chiosato Bonolis, invitando il concorrente a proseguire.

L’attenzione di Luca e Paolo è stata poi attirata dai numerosi tatuaggi sfoggiati da Patrizio. “I tatuaggi sono la mia più grande passione, come potete notare“, “Ne ha uno anche sopra l’occhio“, ha constatato Bonolis, che si è poi avvicinato per poter leggere meglio la frase. “Hard life, la vita è dura“, ha spiegato Patrizio, riferendosi al tatuaggio che percorreva la linea del suo sopracciglio.

La storia del tatuaggio è alquanto singolare, e il partecipante non si è di certo tirato indietro dal raccontarla. “Ho chiesto consiglio alla mia compagnia e a mia figlia. Lei mi ha detto di farlo“: queste le parole del concorrente, mentre Paolo Bonolis osservava incuriosito i restanti tatuaggi del volto. Dopo questo siparietto memorabile, la gara è entrata nel vivo, ma la situazione, per Patrizio, si è immediatamente complicata.

Il concorrente, infatti, non è riuscito a superare il primo step, venendo eliminato senza neanche aver avuto la possibilità di pescare dal pidigozzaro. Una grande delusione per Paolo Bonolis, che lo ha salutato affabilmente: “Arrivederla amico mio“.