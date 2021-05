Raoul Bova, la confessione della compagna: “Ho sofferto”

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono una coppia meravigliosa, anche loro però hanno vissuto delle difficoltà, la confessione della moglie

Stanno insieme dal 2011, si sono conosciuti sul set di Immaturi- il viaggio e da lì non si sono più separati. Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono una delle coppie più seguite del momento e i due attori non perdono occasione di mostrare il loro amore. Hanno dato alla luce due bambini ma ancora non hanno incoronato la loro storia con un matrimonio.

Raoul Bova, la rivelazione della compagna

L’attrice e modella Rocio Morales sarebbe voluta diventare una giornalista e scrittrice prima di intraprendere completamente un’altra carriera. Lo ha spiegato al settimanale Confidenze. Così proprio durante il lockdown è riuscita a riportare a galla la sua passione ed ha scritto un romanzo.

Ha poi rivelato alcuni dettagli sulla storia d’amore con Raoul Bova: “Credo nel destino e negli incontri che ti cambiano la vita. – ha affermato – Quello con Raoul mi ha salvata, da giovani si commettono errori e io in quel periodo avevo una storia sbagliata”.

La donna di origine spagnola sente molto la mancanza dei genitori, lontani da lei e dalle sue bambine che stanno crescendo e ogni giorno si fanno sempre più belle.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

L’attrice è molto seguita sui social dove pubblica foto e video della sua routine: dalla famiglia al lavoro e ultimamente anche il suo capolavoro: il romanzo dal titolo Un posto tutto mio. Chissà se quella passione da tempo dimenticata tornerà a farle battere il cuore come un tempo?