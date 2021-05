Rai, “Che Tempo che fa” e la clamorosa decisione: cosa accadrà a Fazio

Decisione in arrivo da parte dei vertici Rai i quali stanno determinando la programmazione per la prossima stagione televisiva.

I vertici Rai in questi giorni si stanno riunendo per originare la nuova programmazione che partirà dalla prossima stagione televisiva, ovvero da settembre. Un lavoro che viene fatto tenendo conto dei risultati emersi in quest’ultima stagione televisiva, ormai giunta quasi alla conclusione, dato che quella estiva è a parte.

Sappiamo bene le vicende Rai che si sono verificate negli ultimi tempi, come il programma di Simona Ventura Game of Games – Gioco Loco in onda su Rai Due che non è riuscito a consolidare il milione di telespettatori. Di recente Alberto Angela ha subito la sospensione del suo veterano Ulisse (con malcontento da parte dei telespettatori e del web) – ed è stato a rischio pure Enrico Brignano con Un’ora sola vi vorrei.

Nomi importanti che hanno visto – al momento – traballare il loro posto. Viene da chiedersi quindi quale sarà la sorte di Fabio Fazio visto che il contratto quadriennale con la Rai è prossimo alla scadenza?

Fabio Fazio, cosa accadrà alla sua “Che tempo che fa”?

Posa felice Fabio Fazio in questa foto accanto a Woody Allen. Fa bene ad esserlo il conduttore, il contratto in scadenza sta per essere prorogato. Ancora nulla di ufficiale ma la conferma del suo programma, sempre la domenica in prima serata su Rai Tre, non lascerebbe alcun dubbio. Del resto non si poteva fare diversamente visto che Rai Tre ha avuto un salto di qualità proprio grazie a Fazio.

Da settembre quindi il conduttore torna in onda con il suo programma anche se ci saranno dei cambiamenti che scopriremo successivamente.

Ma non mancherà la seconda parte della trasmissione TV, “Il tavolo“.