The Jackal su Rai Uno: tutti i segreti dei giovani più famosi d’Italia

Ciro Priello e Gianluca Fru dei The Jackal sono ospiti di Serena Bortone durante la puntata del 13 maggio di “Oggi è un altro giorno” e raccontano tutti i segreti del gruppo comico più amato del web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oggi è un altro giorno (@altrogiornorai1)

Fanno numeri da capogiro, quasi da televisione generalista. I The Jackal, i comici più amati dai giovani italiani, fanno il loro esordio in libreria con “Non siamo mai stati bravi a giocare a pallone“. Erano quattro amici che tra i banchi di scuola avevano la passione del linguaggio audiovisivo e hanno creato un gruppo comico di grandissimo successo.

LEGGI ANCHE —–> Chi l’ha visto, Denise Pipitone: cosa ha detto davvero il testimone

I The Jackal: dal successo online a quello in libreria

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da the Jackal (@_the_jackal)

LEGGI ANCHE —–> I Soliti Ignoti, Amadeus è senza parole: non era mai successo

“Per registrare il nostro primo video abbiamo cancellato per sbaglio il saggio di danza di mia sorella“, esordisce così Ciro Priello, uno dei componenti del gruppo comico The Jackal che ha esordito su YouTube nei primi anni del 2000.

I The Jackal nascono infatti nel 2005, si definiscono sciacalli perché “si cibano di frammenti” per creare video esilaranti che diventano veri e propri tormentoni. Sullo sfondo una Napoli stimolante, colorata e piena di spunti di ilarità.

La città di Napoli è stata importantissima nello sviluppo della loro comicità. “Non è confine dentro il quale rinchiuderci – dice Fru – ma una caratteristica della quale andiamo fieri e che cerchiamo sempre di esportare“.

Il gruppo di comici raggiunge la popolarità massima nel 2014 con “Gli effetti di Gomorra sulla gente” diventando virali.

“All’epoca – racconta Ciro – presi una fissazione per il linguaggio di Gomorra così iniziai a parlare sempre in quel modo per tutto il giorno. Ho scatenato le ire dei miei colleghi che a un certo punto non mi hanno più sopportato ma alla fine abbiamo deciso di farci un video che ha avuto così tanto successo“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oggi è un altro giorno (@altrogiornorai1)

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

A questo punto la conduttrice chiede a Ciro e Fru, solo due dei componenti della grande famiglia The Jackal come nascono le loro creazioni. “Siamo tutti un po’ autori dei nostri video – raccontano – del nostro gruppo fanno parte circa 16 persone tra autori, montatori“.