“Così ci togli il respiro” Miriam Leone si lascia ispirare: è inebriante – FOTO

L’inebriante fascino dell’attrice Miriam Leone colpisce ancora: non sarà la prima volta, ma quest’oggi “toglie il respiro”.

Mentre continua a fermentare di mese in mese l’attesa per la nuova pellicola realizzata da Manetti Bros e dedicata all’iconico ladro di tutti i tempi, in arte “Diabolik”, la sua futura protagonista femminile, l’attrice Miriam Leone, si concentra sui suoi più recenti successi.

Da poco è stato inserito sulla piattaforma di Netflix, per la gioia dei suoi fan, il film uscito nelle sale nel 2018, dal titolo “Il Testimone Invisibile”. Nel quale Miriam recita in primis al fianco dell’attore di origini pugliesi, Riccardo Scamarcio, e poi del celebre interprete nativo del capoluogo lombardo, Fabrizio Bentivoglio. Ma prepariamoci adesso ad entrare nel mondo della “dea catanese” e, soprattutto, a perdere il fiato…

Miriam Leone si cimenta nella posa inebriante e si prende cura di sé: “non sei legale”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

“Connected 🌱🌸🧩💚“. Parla di connessioni. Svela con semplicità quei passaggi fondamentali per giungere ad un equilibrio soddisfacente, con la natura come con sé stessi, in questa mattina di maggio la bellissima attrice trentaseienne. Uno sguardo che toglie il fiato ai suoi ammiratori, e delle parole che son pronte a donarlo ancora. E’ pura magia.

“Fermarsi un momento a respirare (sembra scontato,ma non lo è …provateci…) e lasciarsi inspirare…“. E’ questo il prezioso consiglio che la nata sotto il segno dell’Ariete sente di voler spassionatamente regalare ai suoi fan attraverso il suo ultimo scatto condiviso su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

“L’ossigeno così prezioso e così scontato, un alleato invisibile che nasconde ogni giorno il suo operato“, risponderà molto presto in tal modo un utente. Dimostrando di aver colto a pieno il senso delle sue parole. Poi, però, il restante degli ammiratori si lascerà be presto confondere dalla sua bellezza. Ammettendo dunque infine: “Tu potrai anche respirare, ma io resto senza fiato❤️“.