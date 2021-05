Tommaso Zorzi al Punto Z rivela: “Non sono fidanzato, ma…”

Durante il suo programma, Il Punto Z, Tommaso Zorzi ha messo in chiaro le cose e ha rivelato cosa sta succedendo nella sua vita privata in questo momento

Vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e attuale opinionista all’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi continua a fare gavetta nella speranza di poter entrare a tutti gli effetti nel mondo dello spettacolo. Una delle opportunità ricevute è stata la conduzione di un suo talk, Il Punto Z, in onda ogni mercoledì sulla piattaforma di Mediaset Play. In occasione dell’ultima puntata ha fatto due chiacchiere con l’amico Andrea Zelletta -con il quale ha condiviso l’esperienza al GF Vip- e la sua fidanzata Natalia Paragoni. Zorzi ne ha approfittato per rispondere a una domanda che il giovane gli ha rivolto per chiarire le voci riguardo lo stato della sua vita sentimentale.

La rivelazione di Tommaso Zorzi: “Non sono fidanzato ma qualcuno c’è”

Nelle ultime settimane Tommaso Zorzi è stato al centro del gossip per alcune paparazzate che lo hanno visto protagonista. Dapprima con il rampollo torinese Lorenzo Campi, con il quale è stato immortalato in più occasioni mentre si scambiava tenere effusioni. Poi a sorpresa le foto insieme al giovane ballerino dell’ultima edizione di Amici, Tommaso Stanzani, al quale aveva apertamente rivolto numerosi apprezzamenti. La domanda è sorta quindi spontanea, cosa sta accadendo davvero nella sua vita sentimentale?

Sebbene alcune persone siano scettiche riguardo alle tempistiche e all’organizzazione di tali paparazzate, Tommaso ha voluto chiarire attraverso delle Instagram Stories di voler mantenere la sua vita privata tale. Nel momento in cui ci sarà qualcosa di rilevante da dire sarà il primo a farlo.

Al Punto Z però una domanda specifica rivolta da Andrea Zelletta ha chiarito meglio la situazione. “Ma tu quindi? Vedo foto di qua, foto di là, ma sei fidanzato?“, ha chiesto all’amico il quale ha risposto in modo vago ma rivelando qualche dettaglio in più. “No, non sono fidanzato. Diciamo che sto conoscendo qualcuno e sì, insomma, forse questa volta ho avuto un po’ di fortuna“, ha ammesso Zorzi.

Qualcuno nella vita dell’opinionista dell’Isola sembra esserci sebbene non sia chiaro se si tratti di Lorenzo, Tommaso o qualcun altro. Per il momento Zorzi è intenzionato a continuare a mantenere un velo di mistero attorno alle sue relazioni. Una tattica o un modo per preservare questa nuova conoscenza?

Il mistero resta e le sue fan dovranno attendere ancora prima di poter ricevere delle risposte chiare su chi ha fatto breccia nel cuore del giovane.