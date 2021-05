Uomini e Donne, Tina gela la corteggiatrice: “Ma lo sai cosa ha fatto?”

A Uomini e Donne, scende la giovane Eleonora per corteggiare il bel Nicola Vivarelli. L’opinionista Tina, avendo notato la sua emozione, la gela seduta stante

Quest’oggi, Uomini e Donne ha trasmesso la tanto attesa scelta di Massimiliano Mollicone. Dopo tre mesi in cui il tronista si è concentrato sulle corteggiatrici Eugenia e Vanessa, il giovane romano ha deciso di abbandonare lo studio mano nella mano con quest’ultima. Eugenia, visibilmente scossa dalla notizia, ha deciso di non abbracciare il tronista: “Ho messo un muro“, ha spiegato la corteggiatrice a Maria, venendo rincuorata dalla conduttrice.

“Arriverà qualcuno che sceglierà te, un giorno. Pensa che non stai lasciando un fidanzato“, le ha detto la De Filippi, riuscendo a farle tornare il sorriso. Dopo che Massimiliano e Vanessa hanno ballato abbracciati sotto i petali rossi, in studio si è poi spostata l’attenzione su Nicola Vivarelli. Il cavaliere, che nel corso delle ultime settimane non era più protagonista della scena, è stato chiamato al centro dalla De Filippi: “C’è una ragazza per te“. La corteggiatrice, di nome Eleonora, ha ricevuto fin da subito gli avvertimenti di Tina: le sue parole sono state tutt’altro che lusinghiere nei confronti di Nicola.

Uomini e Donne, Tina gela la corteggiatrice: “Lo sai cosa ha fatto?”

La corteggiatrice Eleonora, giunta in trasmissione per presentarsi a Nicola Vivarelli, era visibilmente emozionata. Il cavaliere, che ha immediatamente notato l’imbarazzo della giovane, ha chiesto che le venisse offerto un bicchiere d’acqua. Come annunciato in precedenza dalla conduttrice, infatti, Eleonora si era recata negli studi del programma già svariate volte, ma le tempistiche delle registrazioni non avevano permesso a Maria di farla entrare: ecco spiegato il suo nervosismo.

Tina, notando che la corteggiatrice era estremamente felice di trovarsi di fronte a Nicola, ha fin da subito smorzato il suo entusiasmo. “Non so se sei consapevole del suo passato” – l’ha avvertita, riuscendo a stento a trattenere le risate – “Nicola aveva intrapreso una conoscenza con una donna molto più anziana di lui“. Immancabile la smorfia contrariata di Gemma Galgani, a cui l’opinionista si stava riferendo, e la risposta indispettita di Nicola.

“Se non lo sapessi, ho frequentato Gemma“, ha chiosato Vivarelli, chiudendo poi l’argomento. Maria, notando che la corteggiatrice era ancora in difficoltà, ha proposto ai due di stemperare la tensione con un ballo. Solo domani scopriremo se il cavaliere avrà deciso di farla restare o meno.