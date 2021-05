X Factor 2021, niente Comello: al suo posto una “Iena”

X Factor 2021. Dopo l’abbandono di Cattelan, il programma televisivo è alla ricerca di un nuovo conduttore: niente Lodovica Comello, al suo posto una “Iena” famosissima

Alessandro Cattelan, storico conduttore di X Factor, ha pronunciato il proprio addio al programma nel corso della puntata finale della scorsa edizione. Un’edizione in cui il conduttore, colpito dal Covid proprio durante la messa in onda, si è dovuto assentare per qualche settimana, lasciando il timone a Daniela Collu. Cattelan, nel suo discorso, aveva salutato il programma con queste parole: “Sta finendo un’epoca per me. Sta finendo un pezzo della mia vita che ho passato insieme a voi“.

Dal giorno del suo abbandono, i fan di X Factor si interrogano su chi possa prendere le redini del conduttore, non facendolo rimpiangere. Tra i papabili successori di Cattelan ci sarebbe anche Lodovica Comello, ma negli ultimi giorni è stata lanciata un’indiscrezione pazzesca, che riguarda una famosissima “Iena” di Italia 1.

X Factor, niente Lodovica Comello: al suo posto una “Iena”

Le novità su X Factor stanno letteralmente seminando il panico fra gli affezionati al programma. Dopo ben 10 anni, il pubblico dovrà dire addio all’amato conduttore Alessandro Cattelan, che ha deciso di rinunciare al talent show per dedicarsi a nuove – e senza dubbio avvincenti – esperienze lavorative. Tra i possibili sostituti di Cattelan, era spuntato il nome di Lodovica Comello. Quest’ultima, già conduttrice di Italia’s Got Talent, non sarebbe tuttavia la sola candidata. Nelle ultime ore, infatti, sul web è trapelata un’indiscrezione che ha lasciato i fan di stucco: ecco chi potrebbe sostituire il celebre presentatore.

Il candidato di cui tutti stanno parlando è Nicolò De Devitiis, celebre “Iena” del programma di Italia 1. Quest’ultimo, la cui carriera all’interno della trasmissione è oramai consolidata, in passato ha già avuto altre esperienze come conduttore. Che sia proprio lui il degno erede di Cattelan?